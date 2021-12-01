Hababam Sınıfı'nın Gamze'si Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı! 'Yıllar teğet geçmiş!'

Şekerpare, Çılgın Arzular ve Feryat gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam güzeli Yaprak Özdemiroğlu'nun son halini görenler, ''Yıllar teğet geçmiş'' demeden edemedi.

1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen Yaprak Özdemiroğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Bale eğitimi aldı.

Müzisyen Atilla Özdemiroğlu'nun kızı olan yıldız, 1981 yılında Hababam Sınıfı Güle Güle filmiyle Yeşilçam'a adım attı ve 2002 yılına kadar birçok projede yer aldı.

Yaprak Özdemiroğlu, 1993 yılında sanatçı İskender Paydaş ile evlendi ancak ünlü çift, 2000 yılında boşandı. Sonrasında manken Murat Erbelger ile evlenen Yeşilçam yıldızı, 2010 yılında Erbelger'den ayrıldı.

SEVİŞME SAHNESİ YORUMU

Yakın zamanda yaptığı sevişme sahnesi itirafıyla çok konuşulan Yaprak Özdemiroğlu, ''O bir kadının başkaldırısıdır. Üvey annem Müjde Ar başlatmış, biz de devam ettirmişiz. Kadın-erkek eşitliği açısından bakıyorum meseleye. Nasıl bir erkeğin göğsü görünebiliyorsa, aynı şey kadın için de geçerli olmalı. Filmlerde hiçbir zaman 'Aman bir yerim görünmesin' demedim. Tam tersine... Mesela bir tecavüz sahnesi çekilirken makyajım ve üstüm başım düzgün kalmadan 'Ne yapılması gerekiyorsa yapılsın' diye ben teklif etmişimdir yönetmene. O bir duruştur. Bir oyuncu için öyle bir sorun olmamalı diye düşünüyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir kameralardan uzak bir hayat süren 58 yaşındaki Yaprak Özdemiroğlu, son haliyle şaşırttı. İşte Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali:



