MAGAZİN

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 22:23 | Son Güncelleme

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde, Hababam Sınıfı filmindeki 'Hayta İsmail' rolüyle gönüllerde taht kuran Ahmet Arıman yarıştı. Usta oyuncu Ahmet Arıman Kim Milyoner Olmak İster'den ne kadar kazandı?

Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i Kim Milyoner Olmak İster'de ne kadar kazandı?

ATV ekranlarından Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in Pazartesi akşamı ekrana gelen yeni bölümünde büyük bir sürpriz vardı. Türk sinemasının efsane film serisi Hababam Sınıfı'nda Hayta İsmail'i canlandıran usta oyuncu Ahmet Arıman, Kim Milyoner Olmak İster'de yarıştı. Yarışmada usta oyuncuyu, Hababam Sınıfı'ndaki rol arkadaşları Tuncay Akça ve Teoman Ayık da yalnız bırakmadı.

hayta-2

Yarışmada ilk sorularda iyi bir perfomans gösteren ünlü oyuncu 15 bin TL değerindeki baraj sorusunu geçmeyi başardı. 30 bin TL'lik soruyu da joker kullanarak cevaplayan Ahmet Arıman'a bir sonraki aşamada ise ilginç bir soru çıktı. "Hangi canlının bir türü günde yaklaşık 250 kez tekrarlanan ve ortalama 1 dakika süren uykuya dalır?" sorusunda 'Kirpi, arı, karınca ve çekirge" şıkları arasında doğru yanıtı bulamayan usta oyuncu yarışmadan çekildi. Ahmet Arıman, yarışma sonunda 30 bin TL değerinde para ödülü kazandı.

hayta

PARTNERPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeniPrezervatifleri sakın cebinizde yada cüzdanınızda saklamayın! İşte nedeni
Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptıMert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı
Survivor Adem Kılıçcı, Yunan yarışmacılarla tekne turundaSurvivor Adem Kılıçcı, Yunan yarışmacılarla tekne turunda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kim milyoner olmak ister Hababam Sınıfı hayta ismail Ahmet Arıman

En Çok Okunan Haberler

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

ABD ve Meksika ticaret müzakerelerinde anlaşmaya vardı! Trump, Trudeau'nun üstünü çizdi!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Süleyman Soylu'dan tüm resmi birimlere talimat!

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Rize'den Trabzon'a yüzen boğa kesilecek mi? Son karar verildi

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Fatih Portakal'a 'direk' tepkisi! Mesajı olay oldu

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Ankara'ya gelen ABD'li heyetten S-400 teklifi: Almaktan vazgeçin, F-35'leri verelim

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Hakan Sabancı, Aslı Enver'i yakın takip takipte!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hande Subaşı nasıl kaçacağını şaşırdı!

Hande Subaşı nasıl kaçacağını şaşırdı!

Hedefim Sensin setinde Ata Demirer'den güldüren video

Hedefim Sensin setinde Ata Demirer'den güldüren video

Buse Narcı'dan sosyal medyada ilginç paylaşım

Buse Narcı'dan sosyal medyada ilginç paylaşım

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

Mert Fırat ile evlenecek olan İdil Fırat kına gecesi yaptı

Survivor Adem Kılıçcı, Yunan yarışmacılarla tekne turunda

Survivor Adem Kılıçcı, Yunan yarışmacılarla tekne turunda

Oyuncu Gürgen Öz, Danimarka'da evlendi

Oyuncu Gürgen Öz, Danimarka'da evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.