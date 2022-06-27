Hababam Sınıfı'nın Hayta İsmail'i ve Bacaksız'ı açılışlarda org çalıp, şarkı söylemeye başladı

Türk sinemasının en çok seyredilen ve sevilen filmleri arasında gösterilen Hababam Sınıfı'nın oyuncuları hayat mücadelelerine devam ediyor. Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepeli altın kadroda rol alan iki oyuncu İstanbul'da org çalıp, şarkı söyleyerek yaşamlarını sürdürüyor.

ORG ÇALIP ŞARKI SÖYLEDİLER

Ünlü oyuncular Ahmet Arıman ve Tuncay Akça genellikle İstanbul'daki açılış, davet ve düğünlerde org çalıp şarkı söyleyerek geçimlerini sürdürüyor. "Hayta İsmail" rolüyle hafızalara kazınan Ahmet Arıman, org çalarken, Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça ise şarkılarıyla Arıman'a eşlik ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir mağaza açılışına katıldığı öne sürülen iki oyuncu enstrüman çalarken objektiflere yansıdı.

HAYTA İSMAİL, EVLİLİĞİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Hayta İsmail rolüyle tanınan Ahmet Arıman (66), yaklaşık 4 yıl evvel kendisinden 39 yaş küçük sevgilisiyle dünyaevine girmişti. Arıman, evliliği ile ilgili olarak gazetelere verdiği röportajlar günlerce konuşulmuş, bazı kesimlerin tepkisini çekmişti.

