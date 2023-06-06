Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? Kahkaha tufanı bu akşam Tv'de!

Hababam Sınıfı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği film bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler "Hababam Sınıfı konusu nedir, oyuncuları kimdir?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte filmin merak edilen detayları...
Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.
Türk komedi filmi Hababam sınıfı 1974 yılında çekilmiştir. Bu film ve aynı zamanda serinin tüm filmleri, İstanbul'un Üsküdar semtindeki Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir.
Kemal Sunal - İnek Şaban
Münir Özkul - Kel Mahmut
Halit Akçatepe - Güdük Necmi
Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri
Tarık Akan - Damat Ferit
Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi
Feridun Şavlı - Domdom Ali
Hayri Karabey - Rıza Hoca
Cem Gürdap - Tulum Hayri
Talat Dumanlı - Kürs Sıtkı
Ahmet Arıman - Hayta İsmail
Akil Öztuna - Akil Hoca
Cengiz Nezir - Bozum Cahit
İbrahim Oraloğlu - Edebiyat öğretmeni
Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir
Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca
Ergun Sözen - Boncuk
Muharrem Gürses - Muharrem Gür
Gazanfer Şener - Kikirik
Adile Naşit - Hafize Ana
Ercan Gezmiş - Postal Rıza
Hakkı Karadayı - Kapıcı Veysel Efendi
Bülent Onaran - Palamut Recep
Leman Akçatepe - Kız Lisesi Müdiresi
Dilaver Gür - Dilaver
Ayşen Gruda - Yarışma sunucusu
Faruk Şavlı