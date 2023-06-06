Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? Kahkaha tufanı bu akşam Tv'de!

Hababam Sınıfı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği film bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler "Hababam Sınıfı konusu nedir, oyuncuları kimdir?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte filmin merak edilen detayları...

HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

HABABAM SINIFI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk komedi filmi Hababam sınıfı 1974 yılında çekilmiştir. Bu film ve aynı zamanda serinin tüm filmleri, İstanbul'un Üsküdar semtindeki Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - İnek Şaban

Münir Özkul - Kel Mahmut

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Tarık Akan - Damat Ferit

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Hayri Karabey - Rıza Hoca

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Talat Dumanlı - Kürs Sıtkı

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Akil Öztuna - Akil Hoca

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

İbrahim Oraloğlu - Edebiyat öğretmeni

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca

Ergun Sözen - Boncuk

Muharrem Gürses - Muharrem Gür

Gazanfer Şener - Kikirik

Adile Naşit - Hafize Ana

Ercan Gezmiş - Postal Rıza

Hakkı Karadayı - Kapıcı Veysel Efendi

Bülent Onaran - Palamut Recep

Leman Akçatepe - Kız Lisesi Müdiresi

Dilaver Gür - Dilaver

Ayşen Gruda - Yarışma sunucusu

Faruk Şavlı



