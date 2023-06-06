MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? Kahkaha tufanı bu akşam Tv'de!

Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? Kahkaha tufanı bu akşam Tv'de!

06.06.2023 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı filmi bu akşam Show Tv'de yayınlanacak. Unutulmaz Türk filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı ara ara ekranlara gelmektedir. Yazar Rıfat Ilgaz'ın aynı isimli romanından uyarlanan film eğlence dolu sahneleriyle dikkat çekiyor. Peki, Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Hababam Sınıfı oyuncuları kim, konusu nedir? Hababam Sınıfı filmi kaç yılında ve nerede çekildi? Kahkaha tufanı bu akşam Tv'de!

Hababam Sınıfı filminin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ertem Eğilmez'in üstlendiği film bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler "Hababam Sınıfı konusu nedir, oyuncuları kimdir?" şeklinde aramalar yapıyorlar. İşte filmin merak edilen detayları...

HABABAM SINIFI FİLMİ KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni atanan müdür muavini ve tarih öğretmeni olan Mahmut Hoca (Kel Mahmut) kopya çeken, okuldan kaçıp maçlara giden, hocalarla sürekli kafa bulan öğrencilerle dolu okulun 6-A Edebiyat sınıfını, namıdiğer Hababam Sınıfı'nı ilginç ve ağır ceza yöntemleriyle disiplin altına almaya çalışır. Fakat aynı zamanda öğrencilerin haylazlığı dışında ciddi olaylar da yaşanmaktadır.

hababam sınıfı 2

HABABAM SINIFI NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk komedi filmi Hababam sınıfı 1974 yılında çekilmiştir. Bu film ve aynı zamanda serinin tüm filmleri, İstanbul'un Üsküdar semtindeki Adile Sultan Kasrı'nda çekilmiştir.

HABABAM SINIFI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Kemal Sunal - İnek Şaban

Münir Özkul - Kel Mahmut

Halit Akçatepe - Güdük Necmi

Sıtkı Akçatepe - Paşa Nuri

Tarık Akan - Damat Ferit

Ertuğrul Bilda - Külyutmaz Necmi

Feridun Şavlı - Domdom Ali

Hayri Karabey - Rıza Hoca

Cem Gürdap - Tulum Hayri

Talat Dumanlı - Kürs Sıtkı

Ahmet Arıman - Hayta İsmail

Akil Öztuna - Akil Hoca

Cengiz Nezir - Bozum Cahit

İbrahim Oraloğlu - Edebiyat öğretmeni

Bülent İğdiroğlu - Kalem Şakir

hababam sınıfı 3

Kemal Ergüvenç - Kemal Hoca

Ergun Sözen - Boncuk

Muharrem Gürses - Muharrem Gür

Gazanfer Şener - Kikirik

Adile Naşit - Hafize Ana

Ercan Gezmiş - Postal Rıza

Hakkı Karadayı - Kapıcı Veysel Efendi

Bülent Onaran - Palamut Recep

Leman Akçatepe - Kız Lisesi Müdiresi

Dilaver Gür - Dilaver

Ayşen Gruda - Yarışma sunucusu

Faruk Şavlı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bikinili pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktüBikinili pozuyla nefes kesti! Beğeni butonu çöktü
Spikerlerin 'Aleyna' diyaloğu sosyal medyayı salladıSpikerlerin 'Aleyna' diyaloğu sosyal medyayı salladı
Su altından pozlar verdi! Tatil pozuna yorum yağdıSu altından pozlar verdi! Tatil pozuna yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Ayşen Gruda Halit Akçatepe Kemal Sunal Münir Özkul hababam sınıfı Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

İkinci el otomobil için 'tam zamanı' diyerek açıkladılar

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

'Hükümetten aldığım bilgilere göre yeni asgari ücret...'

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

İstifasını duyurdu! Özdağ ve Akşener için çok konuşulacak sözler

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

CHP'den Numan Kurtulmuş'un adaylığına şartlı destek

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Liseli eski sevgili dehşet saçtı! Ayrılmak istemeyince kabusu yaşattı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.