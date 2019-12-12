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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ve oyuncuları

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, ilk film olan Hababam Sınıfı yapımından bir sene sonra vizyona giren devam filmidir. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği film Türk Sineması’nın unutulmazları arasında yerini alır. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ve oyuncuları ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ve oyuncuları

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ve oyuncuları… Türk Sineması’nın kült yapımlarından olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’da; Hababam Sınıfı, mezun olmadığı halde Mahmut Hoca'yı hastanede mutlu edebilmek için sahte diplomalar hazırlamıştır. Fakat Mahmut Hoca'nın okula dönüşüyle yasaklar yine başlar…

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Hababam Sınıfı, Semra Öğretmen ve unutamayacağı beden öğretmeni Badi Ekrem'le de tanışacaktır. 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ile ilgili tüm ayrıntılar…

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran “Hababam Sınıfı” yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır.

Hababam Sınıfı kaç yılında ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?Hababam Sınıfı kaç yılında ve nerede çekildi? Hababam Sınıfı oyuncuları kimler?

Okula edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefat etmesi üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.

Mahmut Hoca sınıfı Semra Hoca'ya iyi davranması konusunda uyarır, fakat sınıf Mahmut Hoca'yı dinlemez. Daha ilk uyarıda öğretmenler odasında oturan Semra Hoca'yı temizlik kolu olarak odadan çıkartan sınıfın öğrencileri öğretmenler odasında sigara içer. Mahmut Hoca öğrencileri yakalar ve ilk hataları olduğu için uyarır.

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Şaban'ın, Semra Hoca'ya aşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca'dan diyerek Şaban'a aşk mektubu yazarlar, ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar.

Ferit ve Necmi'nin yazdığı mektupları Semra Hoca'dan geldiğini sanan Şaban derste mektupta yazdığı üzere Semra Hoca'ya üç kere inek gibi mö'ler ve Semra Hoca'dan tokat yer bunun üzerine bütün sınıf hocaya yapılan sınavda sınav kâğıtlarına aşk mektupları yazarlar. Bunu gören hocanın sabrı taşar ve tüm sınıfı disipline verir tekrar okulda kalacak olan sınıftaki öğrencilerin velilerini konuşma yapmak üzere çağıran Mahmut hoca hepsiyle konuşur ve Semra Hoca da suçun öğrencilerde değil velilerinde olduğunu öğrenerek tüm sınıfı affeder.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Serinin ilk filminde yer alan tüm oyuncular Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde de de yer aldı. Başrollerde Kemal Sunal (İnek Şaban), Tarık Akan (Damat Ferit), Münir Özkul (Mahmut Hoca), Adile Naşit (Hafize Ana) ve Halit Akçatepe (Güdük Necmi) yer almıştır. Yardımcı oyuncu olarak ise Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Feridun Şavlı (Domdom Ali), Cem Gürdap (Tulum Hayri), Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir) ve Cengiz Nezir (Bozum Cahit) yer aldı.

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Serinin bu filminde Semra Özdamar Semra Hoca rolüyle kadroya dahil olmuştur ve sadece serinin bu filminde oynamıştır. Şener Şen'de Badi Ekrem rolüyle kadroya dahil olmuştur, serinin ilk ve son filmleri hariç diğer tüm filmlerinde oynamıştır. Oynadığı Badi Ekrem karakterinden sonra birçok filmde oynamıştır ve Yeşilçam'ın yıldızları arasına adını yazdırmıştır.
Ayrıca film Tarık Akan'ın oynadığı son Hababam Sınıfı filmidir.

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, ilk filmin yapımından bir sene sonra 1 Ocak 1976 tarihinde vizyona girdi. Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanmış serinin ikinci ve en çok hasılat yapan filmidir. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Müzik Ödülü'nü alan film. İlk serideki karakterlerin tümü haricinde filme sadece bu seride eşlik eden Semra Özdamar (Semra Hoca) ve serinin son filmi hariç tüm filmlerde eşlik edecek olan Şener Şen (Badi Ekrem) katıldı.

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