Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu ve oyuncuları… Türk Sineması’nın kült yapımlarından olan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı’da; Hababam Sınıfı, mezun olmadığı halde Mahmut Hoca'yı hastanede mutlu edebilmek için sahte diplomalar hazırlamıştır. Fakat Mahmut Hoca'nın okula dönüşüyle yasaklar yine başlar…

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Hababam Sınıfı, Semra Öğretmen ve unutamayacağı beden öğretmeni Badi Ekrem'le de tanışacaktır. 1975 yapımı Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı ile ilgili tüm ayrıntılar…

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI FİLMİNİN KONUSU

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran “Hababam Sınıfı” yine sınıfta kalmış ve Özel Çamlıca Lisesi'ne geri dönmüştür. Ama sınıfın okula yeni atanan beden eğitimi hocası Badi Ekrem ile başı derttedir. Sürekli sınıfa egzersiz yaptıran ve koşturan hoca sınıfa çok nadir top oynatmaktadır.

Okula edebiyat öğretmeni Kemal Hoca'nın vefat etmesi üzerine Semra adında genç bir edebiyat öğretmeni gelmiştir. Bu sırada iyileşen Mahmut Hoca okula geri dönmüştür, müdür muavinliği görevini bırakmak ister ama okul müdürünün ısrarı üzerine şartlı olmak üzere tekrar görevini üstlenir.