Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmde Hababam Sınıfı üyelerinin haylazlıkları işleniyor. Hababam Sınıfı film serisinin üçüncü filmidir. Yönetmenliği Ertem Eğilmez'e aittir. Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan bu film, Umur Bugay tarafından kaleme alındı. İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen detaylar...

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın yeni üyesi Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Başarılı bir öğrenci olan bu genç, babasını kaybettikten sonra yalnız kalır. Eğitimine Hababam Sınıfı'nda devam eder. Sınıftakilerle arkadaş olmaya çalışsa da, türlü türlü zorluklar onu bekler.

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Münir Özkul (Müdür Muavini Mahmut/Kel Mahmut)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Ali Çamlıca (Zühtü Hoca-Edebiyat)

Ahmet Sezerel (Ahmet)

Şener Şen (Badi Ekrem-Beden Eğitimi)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Ertuğrul Bilda (Külyutmaz Necmi-Biyoloji)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri-Fizik)

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Akil Öztuna (Akil Hoca-Felsefe)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

Hayri Karabey (Rıza Hoca-Coğrafya)

Bülent İğdirlioğlu (Kalem Şakir)

Talat Dumanlı (Sıtkı Hoca-Matematik)

Tayfun Akalın (Öğrenci)

Şevket Altuğ (Şevket Hoca-Kimya)

Mehmet Çatay (Öğrenci)

Muharrem Gürses (Okul Müdürü)

Cafer Dere (Öğrenci)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Hakkı Karadayı (Veysel Efendi)

Ergin Orbey (Müfettiş/Hüseyin Şevki Topuz)

İlhan Bilsev (Yarışma Sunucusu)

HABABAM SINIFI UYANIYOR KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer aslında Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı’dır.



