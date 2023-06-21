MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve kaç yılında çekildi?

21.06.2023 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi oyuncuları ve konusu merak edildi. Türk sinemasının unutulmaz komedi filmlerinden biri olan filmin başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Münir Özkul gibi usta oyuncular yer alıyor. Peki, Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncuları kimler? Hababam Sınıfı Uyanıyor nerede ve kaç yılında çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi bu akşam Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Filmde Hababam Sınıfı üyelerinin haylazlıkları işleniyor. Hababam Sınıfı film serisinin üçüncü filmidir. Yönetmenliği Ertem Eğilmez'e aittir. Rıfat Ilgaz'ın eserinden uyarlanan bu film, Umur Bugay tarafından kaleme alındı. İşte Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi hakkında merak edilen detaylar...

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU NEDİR?

Hababam Sınıfı'nın yeni üyesi Ahmet, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşının oğludur. Başarılı bir öğrenci olan bu genç, babasını kaybettikten sonra yalnız kalır. Eğitimine Hababam Sınıfı'nda devam eder. Sınıftakilerle arkadaş olmaya çalışsa da, türlü türlü zorluklar onu bekler.

h2

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Kemal Sunal (İnek Şaban)

Münir Özkul (Müdür Muavini Mahmut/Kel Mahmut)

Adile Naşit (Hafize Ana)

Halit Akçatepe (Güdük Necmi)

Ali Çamlıca (Zühtü Hoca-Edebiyat)

Ahmet Sezerel (Ahmet)

Şener Şen (Badi Ekrem-Beden Eğitimi)

Feridun Şavlı (Domdom Ali)

Ertuğrul Bilda (Külyutmaz Necmi-Biyoloji)

Cem Gürdap (Tulum Hayri)

Sıtkı Akçatepe (Paşa Nuri-Fizik)

Ahmet Arıman (Hayta İsmail)

Akil Öztuna (Akil Hoca-Felsefe)

Cengiz Nezir (Bozum Cahit)

Hayri Karabey (Rıza Hoca-Coğrafya)

Bülent İğdirlioğlu (Kalem Şakir)

Talat Dumanlı (Sıtkı Hoca-Matematik)

h3

Tayfun Akalın (Öğrenci)

Şevket Altuğ (Şevket Hoca-Kimya)

Mehmet Çatay (Öğrenci)

Muharrem Gürses (Okul Müdürü)

Cafer Dere (Öğrenci)

Tuncay Akça (Bacaksız)

Hakkı Karadayı (Veysel Efendi)

Ergin Orbey (Müfettiş/Hüseyin Şevki Topuz)

İlhan Bilsev (Yarışma Sunucusu)

HABABAM SINIFI UYANIYOR KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında çekilen Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Özel Çamlıca Lisesi olarak bilinen yer aslında Üsküdar'da Validebağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı’dır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin yıldızından güzel haber! Eşi son durumunu açıkladıKurtlar Vadisi'nin yıldızından güzel haber! Eşi son durumunu açıkladı
Süper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlarSüper minisiyle havuza girdi! İddialı pozlar
Geri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurduGeri dönüyor! 'Başlıyoruz' diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
hababam sınıfı uyanıyor show Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Şimşek’in çalışmak istediği 4 bakan yardımcısına onay çıktı

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Emekli ve memur zammı için net tarih! Bakan duyurdu...

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Okyanusta bir büyük facia daha! Onlarca kişi boğularak can verdi

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Bakan açıkladı: "Sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek"

Görüntüler ortaya çıktı! 'Stokçuluk'ta son nokta...

Görüntüler ortaya çıktı! 'Stokçuluk'ta son nokta...

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

Fırat Delibaş böyle yakalandı! Adamlarıyla orada saklanıyormuş

Günün Videosu

Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Yeşilçam efsanesi Nuri Alço intihar girişimini engelledi! O anlar sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Ayağınızda yokmuşçasına rahat! Çok satan o ayakkabıda 270 TL indirim

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Skandal görüntüler! Evlerinin önünde yaşlı kadın ve torununa saldırdı

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Davetlerin en göz alıcı kişisi olun! O takım elbisede 2100 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.