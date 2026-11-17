Üstelik karbonsuzlaşma yalnızca çevre için değil, ekonomi açısından da önemli fırsatlar sunuyor. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre Türkiye, kömür yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yaparak 2030'a kadar yıllık GSYH'sini 8 milyar dolar artırabilir ve 300 bini aşkın yeni istihdam yaratabilir. Peki belediyeler bu dönüşümü vatandaşın cebine nasıl yansıtabilir?

Belediyelerin atabileceği 5 adım

1. Belediyeye ait binalarda güneş enerjisinden yararlanmak.

Belediyeler, okul, sosyal tesis, spor salonu ve hizmet binalarının çatılarına güneş panelleri kurarak elektrik giderlerini azaltabilir. Bu sayede kamu kaynaklarında tasarruf sağlanırken elde edilen kaynaklar sosyal destekler ve yeni enerji projeleri için değerlendirilebilir. Uygun koşullarda bu tesisler, çevredeki enerji ihtiyacının karşılanmasına da katkıda bulunabilir.

2. Dar gelirli haneleri enerji tasarrufu konusunda desteklemek.

Isı yalıtımı, verimli aydınlatma ve enerji tasarruflu cihazlar, evlerin elektrik ve ısınma giderlerini azaltabilir. Belediyeler özellikle dar gelirli hanelere yönelik yalıtım desteği, enerji danışmanlığı ve tasarruf ekipmanları sağlayabilir. Böylece enerji dönüşümünün faydaları yalnızca büyük yatırımlarla sınırlı kalmaz, doğrudan vatandaşın bütçesine de yansır.

3. Güneş enerjisi kooperatiflerini ve ortak projeleri yaygınlaştırmak.

Her hanenin kendi çatısına güneş paneli kurması mümkün olmayabilir. Belediyeler, uygun alanlarda kurulacak ortak güneş enerjisi projelerini ve enerji kooperatiflerini destekleyerek bu imkanı daha fazla kişiye ulaştırabilir. Projenin finansman ve mevzuat modeli uygun olduğunda vatandaşlar, kendi elektrik tüketimlerini karşılamaya yardımcı olacak bir enerji sistemine katılabilir.

4. Sokak aydınlatmalarında ve ulaşımda enerji tasarrufu sağlamak.

LED sokak lambaları, akıllı aydınlatma sistemleri ve enerji verimliliği yüksek belediye araçları, şehirlerin enerji tüketimini azaltabilir. Toplu taşımanın geliştirilmesi ve elektrikli ulaşım altyapısının yaygınlaştırılması da fosil yakıt kullanımını düşürmeye yardımcı olabilir. Belediyenin enerji giderlerinin azalması, kamu bütçesinin daha verimli kullanılmasının önünü açabilir.

5. Kömür yerine yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek.

Kömürden elektrik üretimi, emisyonların yanı sıra ekonomik açıdan da uzun vadeli riskler taşıyor. Uluslararası finans kuruluşlarının fosil yakıt yatırımlarına yönelik finansman yaklaşımları değişirken güneş, rüzgâr ve enerji depolama teknolojileri öne çıkıyor. İstanbul Politikalar Merkezi'nin değerlendirmesine göre Türkiye, yıllık 10 milyar dolarlık yatırımla bu alanlardaki kapasitesini artırıp fosil yakıt tüketimini azaltarak 2050'de net sıfır emisyona ulaşabilir. Belediyeler de yerel enerji projeleri ve uzun vadeli planlamayla bu dönüşümün bir parçası olabilir.

Enerji dönüşümü neden belediyeler için de önemli?

Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakat kapsamında ortaya koyduğu hedefler, üretimden ticarete kadar pek çok alanda karbon emisyonlarını daha önemli hâle getiriyor. TÜSİAD'ın raporuna göre yeşil ekonomik dönüşüm, Türkiye'nin GSYH'sini yüzde 5,7 ila yüzde 6,6 artırma potansiyeli taşıyor.

Belediyeler için bu dönüşümün anlamı yalnızca çevre dostu projeler geliştirmek değil. Enerji verimliliğini artırmak, yerel yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek ve ihtiyaç duyan haneleri desteklemek, hem kamu harcamalarının azaltılmasına hem de yaşam maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlayabilir.

Kısacası, belediyelerin enerji faturalarını düşürmek için atacağı adımlar, doğru planlandığında vatandaşın bütçesinden şehir ekonomisine kadar geniş bir alanda fayda yaratabilir. Karbonsuzlaşma, yalnızca geleceğe yönelik bir çevre hedefi değil, bugünün enerji giderlerini azaltmak için de değerlendirilebilecek bir fırsat.