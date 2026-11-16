Dünya Bankasının araştırmasına göre iklim kaynaklı afetlere karşı dayanıklı altyapıya yatırılan her 1 dolar, ortalama 4 dolarlık fayda sağlayabiliyor. Üstelik bu fayda hem ekonomik kazançları kapsıyor hem de afetlerin yol açabileceği zararları önlüyor. Dolayısıyla günlük yaşamın sürdürülebilirliğini sağlıyor.

İşte Dünya Bankası raporundan öne çıkan bilgiler.

1. İklim İçin Harcanan 1 Dolar Nasıl 4 Dolarlık Fayda Sağlıyor?

Dünya Bankasının hesaplamasına göre düşük ve orta gelirli ülkelerde altyapının afetlere karşı dayanıklı hale getirilmesi, her 1 dolarlık yatırım karşılığında ortalama 4 dolarlık ekonomik fayda sağlayabiliyor. Bu hesaplama; elektrik, ulaşım, su ve iletişim altyapılarının güçlendirilmesini kapsıyor. Araştırmada söz konusu yatırımların toplam net faydasının 4,2 trilyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

2. Bu 4 Dolar Doğrudan Para Olarak mı Geri Dönüyor?



Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor. Hesaplanan 4 dolarlık fayda, yatırımcının cebine doğrudan giren bir kazanç anlamına gelmiyor.

Örneğin sel nedeniyle bir köprünün yıkılmasının önlenmesi, yeniden inşa maliyetini ve ulaşımın aksamasından doğacak kayıpları azaltıyor. Dolayısıyla ekonomik fayda, gerçekleşmesi önlenen zararları ve hizmetlerin kesintisiz devam etmesini de kapsıyor.

3. Sel Önlemleri Neden Ekonomik Bir Yatırım Sayılıyor?

Seller, binaların ve yolların zarar görmesinin yanı sıra ulaşımı durdurabiliyor, işletmelerin faaliyetlerini aksatabiliyor ve kamu altyapısında yüksek onarım maliyetleri oluşturabiliyor. Yağmur suyu altyapısının geliştirilmesi, taşkın alanlarının korunması ve erken uyarı sistemleri sayesinde bu kayıpların bir bölümü önlenebiliyor. Böylece afetlerden korunmak için yapılan harcamalar, gelecekte çok daha büyük ekonomik zararların oluşmasını engelleyebiliyor.

4. Elektrik Kesintilerinin Ekonomiye Maliyeti Ne Kadar Büyük?

Şiddetli hava olayları sırasında elektrik hatlarının zarar görmesi yalnızca evleri etkilemiyor. Fabrikalar, hastaneler ve işletmeler de kesintiler nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalabiliyor. Dünya Bankasına göre düşük ve orta gelirli ülkelerde altyapı hizmetlerindeki aksaklıklar, yetersiz bakım ve doğal afetler nedeniyle haneler ve işletmeler yılda en az 390 milyar dolarlık kayıp yaşıyor. Elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi ve enerji depolama sistemlerinin geliştirilmesi, bu risklerin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

5. Su ve Ulaşım Altyapısına Yapılan Yatırımlar Neyi Değiştiriyor?

Kuraklık dönemlerinde su temininin aksaması veya aşırı yağışlarda yolların kullanılamaz hale gelmesi, günlük yaşamı ve ekonomik faaliyetleri doğrudan etkiliyor. Su şebekelerinin iyileştirilmesi, kayıp ve kaçakların azaltılması ve yolların aşırı hava olaylarına dayanıklı hale getirilmesi, altyapı hizmetlerinin sürekliliğini destekliyor. Bu yatırımlar, yalnızca afet zararlarını azaltmakla kalmıyor; insanların sağlık, eğitim ve çalışma hayatına erişimini de koruyabiliyor.

6. İklim Finansmanı Neden Giderek Daha Önemli Hale Geliyor?

İklim değişikliğinin etkileri arttıkça ülkelerin uyum yatırımları için ihtiyaç duyduğu finansman da büyüyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) 2025 değerlendirmesine göre gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyum için 2035 yılında yıllık 310 ila 365 milyar dolara ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor.

Buna karşılık 2023 yılında sağlanan uluslararası kamu uyum finansmanı 26 milyar dolar seviyesinde kaldı. Bu fark, iklim yatırımları için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor.

7. Türkiye Bu Yatırımlardan Nasıl Yararlanabilir?

Türkiye, coğrafi konumu ve iklim özellikleri nedeniyle kuraklık, sel, orman yangınları ve aşırı sıcaklık gibi risklerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya Bankasının Türkiye İklim ve Kalkınma Raporu'nda su kaynaklarının korunması, tarımın iklim koşullarına hazırlanması ve kritik altyapının güçlendirilmesi önemli öncelikler arasında gösteriliyor.

Bu alanlara yapılacak yatırımlar, hem afetlerin ekonomik etkilerini azaltabilir hem de üretimin ve kamu hizmetlerinin devamlılığını destekleyebilir.

8. Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ekonomiye Nasıl Katkı Sağlıyor?

İklim finansmanının bir diğer önemli alanını sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik yatırımlar oluşturuyor. Güneş ve rüzgâr enerjisinin yaygınlaştırılması, fosil yakıt ithalatına olan bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olabiliyor. Enerji verimliliği yatırımları ise aynı üretim veya hizmetin daha az enerjiyle gerçekleştirilmesini sağlayabiliyor.

Böylece temiz enerjiye geçiş, iklim değişikliğiyle mücadeleyi desteklerken uzun vadeli enerji maliyetlerinin yönetilmesine de katkıda bulunabiliyor.

9. İklim Yatırımları İçin Para Nereden Bulunacak?



İklim finansmanı yalnızca devlet bütçelerinden karşılanmıyor. Uluslararası kalkınma bankaları, özel sektör yatırımları, hibeler ve uygun koşullu krediler de finansman kaynakları arasında bulunuyor. Özellikle ekonomik açıdan kırılgan ülkelerin iklim yatırımlarına erişebilmesi için düşük maliyetli finansman seçenekleri önem taşıyor. Kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesi, temiz enerji ve iklime dayanıklı altyapı projelerinin daha geniş ölçekte hayata geçirilmesini sağlayabiliyor.

10. Daha Az Harcayarak Daha Büyük Kayıpları Önlemek Mümkün mü?

Dünya Bankasının araştırması, afetler yaşandıktan sonra ortaya çıkan zararları karşılamak yerine riskleri önceden azaltmanın ekonomik avantajlar sağlayabileceğini gösteriyor. Bunun için şehirlerde sel önleme altyapısının geliştirilmesi, su kaynaklarının verimli kullanılması, elektrik şebekelerinin güçlendirilmesi ve iklime dayanıklı binaların yaygınlaştırılması önem taşıyor.

Aynı zamanda güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının artırılması, iklim değişikliğinin temel nedenlerinden biri olan fosil yakıt kullanımının azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

Kısacası iklim değişikliğiyle mücadele gelecekteki ekonomik kayıpları azaltabilecek önemli bir yatırım alanı. Doğru planlama ve yeterli finansmanla hem daha dayanıklı şehirler oluşturmak hem de daha temiz bir ekonomik geleceğe ulaşmak mümkün.