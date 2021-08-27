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Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı'nın 'Gelin mayosu' tartışma yarattı

27.08.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir mutlu bir birliktelikleri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftinin düğünü için geri sayım başladı! Hacı Sabancı müstakbel eşine Nazlı Kayı gelin mayosu yaptırdı yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi!

Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı'nın 'Gelin mayosu' tartışma yarattı

Hacı Sabancı ile yaşadığı dikkat çeken Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün paylaştığı mayolu pozuyla dikkat çekti.

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Son olarak bekarlığa veda partisiyle adından söz ettiren Kayı, Eylül ayındaki düğünü için özel gelin mayosu hazırlattı.

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Beyaz mayosuyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan Kayı, takipçilerini ikiye böldü.
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Kimisi bu konsepti çok beğenirken, kimisi de "Eskiden gelinler hamama girerdi, şimdi denize mi giriyor?", "Türk müsünüz acaba?" gibi eleştirel yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hacı Sabancı Nazlı Kayı Instagram
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