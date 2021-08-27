Hacı Sabancı'nın nişanlısı Nazlı Kayı'nın 'Gelin mayosu' tartışma yarattı

Hacı Sabancı ile yaşadığı dikkat çeken Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün paylaştığı mayolu pozuyla dikkat çekti.

Son olarak bekarlığa veda partisiyle adından söz ettiren Kayı, Eylül ayındaki düğünü için özel gelin mayosu hazırlattı.



Beyaz mayosuyla verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan Kayı, takipçilerini ikiye böldü.



Kimisi bu konsepti çok beğenirken, kimisi de "Eskiden gelinler hamama girerdi, şimdi denize mi giriyor?", "Türk müsünüz acaba?" gibi eleştirel yorumlarda bulundu.



