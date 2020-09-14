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Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı ayağıyla gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 09:45 | Son Güncelleme

Hafta sonunu sevgilisi Hacı Sabancı'yla Bodrum'da geçiren Zeynep Nazlı Kayı, tekneden paylaştığı fotoğrafla gündem oldu. Takipçileri, sosyetik güzelin ayaklarına takıldı. Kayı daha öncede sevgilisinin kendisini öpmesi verdiği tepkiyle gündem olmuştu.

Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı ayağıyla gündem oldu

İş insanı Hacı Sabancı ile üç yıldır aşk yaşayan Zeynep Nazlı Kayı, bir süredir tatildeydi. Kayı, geçtiğimiz hafta tatile ara verip İstanbul'a gelmişti. Ünlü çift, hafta sonu yine Bodrum'daydı. Tekne'de keyif yapan ikiliden Kayı, güvertede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'yı öpmesi olay oldu! 'Ne kadar istekli...'Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı'yı öpmesi olay oldu! 'Ne kadar istekli...'

Kayı'nın takipçileri, sosyetik güzelin ayaklarına takıldı. Sosyal medya kullanıcıları, şakayla karışık yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

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"Ayaklarınıza poz vermeyi öğretin lütfen", "Tıp öğrencilerine anatomi dersinde sunulabilir", "Topuklu ayakkabı sendromu."

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