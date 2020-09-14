Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı ayağıyla gündem oldu

İş insanı Hacı Sabancı ile üç yıldır aşk yaşayan Zeynep Nazlı Kayı, bir süredir tatildeydi. Kayı, geçtiğimiz hafta tatile ara verip İstanbul'a gelmişti. Ünlü çift, hafta sonu yine Bodrum'daydı. Tekne'de keyif yapan ikiliden Kayı, güvertede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Kayı'nın takipçileri, sosyetik güzelin ayaklarına takıldı. Sosyal medya kullanıcıları, şakayla karışık yorumlar yaptı. İşte o yorumlardan bazıları:

"Ayaklarınıza poz vermeyi öğretin lütfen", "Tıp öğrencilerine anatomi dersinde sunulabilir", "Topuklu ayakkabı sendromu."