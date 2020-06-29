Hadise 8 kilo verdi! Son haline beğeni yağdı

Kardeşi Derya Açıkgöz ile sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Hadise, son haliyle şaşırttı. Kendisinden 1 yaş küçük oyuncu sevgilisi ile karantina günlerinin en çok konuşulan ismi olan Hadise, tam 8 kilo verdi.

Kaan yıldırım ile uzun bir süredir aşk yaşayan 34 yaşındaki popçu, karantina döneminde adeta eridi.

Son günlerde yeni tarzı ile dikkat çeken Hadise, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafında zayıflığı ile dikkat çekti.

Hadise pandemi döneminde spor ve diyeti aksatmayarak fit haliyle beğeni topladı.



