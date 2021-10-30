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Hadise aileye girdi! Mehmet Dinçeler'in annesi ile tanıştı

30.10.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktalamasından kısa bir süre sonra Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise hakkında "istenmeyen gelin" iddiaları gündeme gelmişti. Hadise cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü popçu Hadise, Mehmet Dinçeler'in annesi ile tanıştı.

Hadise aileye girdi! Mehmet Dinçeler'in annesi ile tanıştı

Ünlü şarkıcı Hadise, evleneceği beklendiği oyuncu Kaan Yıldırım ile olan ilişkisini sürpriz bir kararla noktaladı. Ayrılıktan kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sosyal medyadan sık sık fotoğraf paylaşarak mutluluğunu takipçileri ile paylaşıyor.

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Hadise, "istenmeyen gelin" iddiaları ile sık sık gündeme gelirken yeni bir gelişme yaşandı. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in annesi müstakbel kayınvalidesi Beşiktaş'taki İtalyan restoranında bir araya geldi.

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Uzun uzun kahkahalı sohbet eden ikilinin enerjisinin uyduğu da gözlemlendi. Hadise geçmişi silmeye devam ediyor. Kaan ile beraberken kullandığı VIP aracını satışa çıkaran Hadise, yeni bir araç alarak geçmişi sildiğini yakın çevresine söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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