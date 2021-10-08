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  4. Hadise aşka geldi! Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele paylaştı

Hadise aşka geldi! Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele paylaştı

08.10.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele olan pozunu Instagram hesabından yayınladı. Ünlü şarkıcının, sevgilisiyle el ele paylaştığı pozu çok kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hadise aşka geldi! Sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele paylaştı

Ünlü şarkıcı Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile ilişkisini noktaladıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Instagram’ı aktif olarak kullanan şarkıcı, bu akşam herkesi şaşırtan bir adım attı. Cesur pozlarıyla adından söz ettiren ünlü şarkıcı, sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele olan fotoğrafını paylaştı.

hadise

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının büyük ilgi gösterdiği paylaşım, dakikalar içinde binlerce yorum ve beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü çift için 'Sonunda', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Instagram şimdi de sizin yüzünüzden çökecek' gibi yorumlarda bulundu.

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Hadise Mehmet Dinçerler
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