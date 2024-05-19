Hadise cesur dansıyla adından söz ettirdi! Sosyal medyada yorum yağdı: "Dansı olay"

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise'nin son dönemde sahne tarzları çok konuşuluyor.

Her konseri ve her performansı olay olan şarkıcı, pozları kadar sahnedeki hareketleriyle de adından söz ettiriyor.

Şarkıcı son olarak Instagram hesabından paylaştığı dansıyla gündeme geldi. Instagram hesabından paylaştığı cesur sahne tarzıyla yaptığı dans sosyal medyada çok konuşuldu.

"O NASIL DANS"

Sosyal medyada şarkıcıya yorum yağdı. "O nasıl dans", "Gayet güzel dans ediyor", "Sahne kıyafeti fazla cesur", "Kadın muhteşem dans ediyor", "Dansı olay" gibi yorumlar yapıldı.







