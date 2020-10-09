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Hadise çıkan haberlere sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek’le cevap verdi!

09.10.2020 13:34 | Son Güncelleme:
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Hadise çıkan haberlere sevgilisi Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek’le cevap verdi!

Mart ayından bu yana mutlu bir ilişki sürdüren şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım çıkan ayrılık haberlerine cevap vermeyi ihmal etmedi. İlişkilerini artık göz önünde yaşayan çift ayrılık haberlerini esprili bir dille yalandı.

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım arasındaki aşk ilk olarak Hadise’nin yakışıklı oyuncunun köpeği Benek’le fotoğraf atması üzerine ortaya çıkmıştı. Çiftin gizli yaşadıkları ilişkiye ortaya çıkartan Benek’e olan ilgi bir anda arttı. Sevgilisinin köpeğiyle sık sık zaman geçiren Hadise artan ilginin üzerine Benek için bir Instagram sayfası açmıştı. Benek’in hesabından paylaşım yapan Hadise çıkan aşk haberlerini sevgilisinin köpeğinin pozuyla yalandı.

‘YALAN HABERLERİ OKUDUKÇA BEN’

hadise

Uzun süren sessizliğin ardından gönlünü yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’a kaptıran Hadise, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. İlişkilerinde 6 ayı geride bırakan ikili aşklarını saklama kararından vazgeçerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya başlamıştı. Son olarak Küçük Bir Yol klibinde sevgilisi Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek’le kamera karşısına geçen güzel şarkıcı ayrılık haberlerini ti’ye aldı. Instagram hesabını yönettiği Benek’in uyurken çekilen bir fotoğrafını atan Hadise, “Yalan haberleri okudukça ben” notunu ekledi. Hadise’nin bu eğlenceli paylaşımı takipçilerinin yüzünü gülümsetmeyi başardı.

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