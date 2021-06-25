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Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım yeni imajıyla dikkat çekti

25.06.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise ile oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım, ilişkilerini noktalamıştı. Çiftin ayrılık kararı almasından sonra Yıldırım, imaj değiştirdi.

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım yeni imajıyla dikkat çekti

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım çiftinden kötü haber gelmişti. Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmıştı. Konuyla ilgili ilk açıklama ise Yıldırım'dan gelmişti.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan 34 yaşındaki oyuncu, "Çıkan haberlere açıklık getirmek istiyorum; benim 3. bir şahısla ilişkim hakkında muhatap olmam söz konusu olamaz. Bizim ilişkimizin başkalarıyla hiçbir zaman bir ilgisi olmadı. Bu konunun buralara çekilmesi son derece rahatsız edici. Biz Hadise ile güzel bir ilişki yaşadık. Ancak geldiğimiz noktada ortak aldığımız kararla karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde dostça yollarımızı ayırdık. Herkese sevgiler..." demişti.

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"AYRILIK YARAMAMIŞ!"

Kaan Yıldırım, bu açıklamasından sonra yeni fotoğraflarını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun, saçını ve sakalını uzattığı görüldü. Yeni imajını yayınladığı gönderilerle gözler önüne seren Yıldırım, takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar, "Olmamış" derken, kimisi ise, "Ayrılık yaramamış!" yorumunu yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Kaan Yıldırım
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