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Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 10:04 | Son Güncelleme

Hadise ile Demet Akalın arasında başlayan tartışma giderek büyüyor. Demet Akalın'ın "Kocası da yok, milyoncukları da yok." sözlerine Hadise'nin “İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?” diyerek cevap verdiği konuşuluyor.

Hadise'den Demet Akalın'a sert yanıt!

Hadise'nin "Mekanın sahibi benim" sözleriyle başlayan polemik giderek büyüdü.

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Son olarak "Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki" diyen Hadise'ye Demet Akalın, "Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok." sözleriyle cevap vermişti.

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Bu çıkıştan haberdar olan Hadise’nin ise yakın çevresine şöyle dediği öğrenildi: “İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?”

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Anahtar Kelimeler:
Hadise demet akalın

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