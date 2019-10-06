Hadise’den Demet Akalın açıklaması

Hadise ile Demet Akalın arasındaki polemik giderek büyümüştü. Son olarak Hadise’nin, “Senin Instagram’da 10 milyon takipçin yok ki” sözlerine Demet Akalın’dan yanıt gelmiş, “Hadise’yi bir uyarın yazık ona. Günah… Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya… Kocası da yok, milyoncukları da yok” demişti.

Hadise'nin ise bu sözler üzerine yakın çevresine, “İyi ama onun da kocası yok… Geçen yıl boşanmamış mıydı?” dediği iddia edildi. Hadise’den bu iddialara yanıt geldi ve şöyle konuştu:

‘SADECE İŞİME ODAKLIYIM’

“Yazılı ve görsel medyada hakkımda çıkan asılsız ve son derece yersiz açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme zorunluğu doğmuştur. Basında yer alan haberlerde, “İyi ama onun da kocası yok onlar boşanmamış mıydı?” şeklinde yer alan söylemi yakın çevremle paylaştığım iddiası tamamen kurgu olup aynı zamanda da asılsızdır. Sadece işime odaklı yaşadığımı bilen yakın çevremle de böyle basit söylemler içinde olmam bugüne kadar olan sanatçı duruşuma da aykırıdır.