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Hadise’den Demet Akalın açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Şarkıcı Demet Akalın ile yaşadığı polemikte son olarak "İyi ama onun da kocası yok. Geçen yıl boşanmamış mıydı?" dediği iddia edilen Hadise'den zehir zemberek bir açıklama geldi.

Hadise’den Demet Akalın açıklaması

Hadise ile Demet Akalın arasındaki polemik giderek büyümüştü. Son olarak Hadise’nin, “Senin Instagram’da 10 milyon takipçin yok ki” sözlerine Demet Akalın’dan yanıt gelmiş, “Hadise’yi bir uyarın yazık ona. Günah… Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya… Kocası da yok, milyoncukları da yok” demişti.

Hadise'nin ise bu sözler üzerine yakın çevresine, “İyi ama onun da kocası yok… Geçen yıl boşanmamış mıydı?” dediği iddia edildi. Hadise’den bu iddialara yanıt geldi ve şöyle konuştu:

‘SADECE İŞİME ODAKLIYIM’

“Yazılı ve görsel medyada hakkımda çıkan asılsız ve son derece yersiz açıklamalara karşı kamuoyunu bilgilendirme zorunluğu doğmuştur. Basında yer alan haberlerde, “İyi ama onun da kocası yok onlar boşanmamış mıydı?” şeklinde yer alan söylemi yakın çevremle paylaştığım iddiası tamamen kurgu olup aynı zamanda da asılsızdır. Sadece işime odaklı yaşadığımı bilen yakın çevremle de böyle basit söylemler içinde olmam bugüne kadar olan sanatçı duruşuma da aykırıdır.

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Her zaman olduğu gibi şimdi de sadece işime ve müziğime odaklıyım. Böylesine basit bir tartışmanın içinde olmayacağım gibi buna yönelik asparagas haberlere de geçmişte olduğu gibi şimdi de cevap vermeyeceğim. Sanatçı duruşum, işime ve müzikseverlere olan saygım nedeniyle bu açıklamayı yapma gereği duydum. Şimdi müzikseverleri O Ses Türkiye yeni sezonunda bizleri izlemeye davet ediyorum.”

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