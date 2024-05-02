Hadise'den eski aşklarına gönderme mi? "Her aşk iyi gelmiyor" deyip...

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise aşk açıklamasıyla dikkat çekti. Daha önce adı Galatasaray oyuncusu Lucas Torreira ile anılan Hadise, "Torreira ile birlikte olduğunuz dedikodusu doğru mu?" sorusuna, "Aşk deyince de ben bee! Lucas beni dinlemeye geldi, çok yakın arkadaşım. Ben de maçlara gidiyorum, maç izlemekten keyif alıyorum. Çok huzurlu oluyorum maç izleyince, önemli bir maç varsa izlemesi bana keyifli geliyor" yanıtını vermişti.

Evliliğinde sorunlar yaşayan ve kısa sürece boşanan Hadise aşk açıklamasıyla gündeme geldi.

"Her aşk iyi gelmiyor, gerçek aşksa savaşırım yoksa bırakırım" diyen Hadise devamında "Bana iyi gelecek, modumu yükseltecek bir partnerle aşk yaşamak istiyorum. Hiçbir partnerim yüzünden iş azaltmadım. Kendine güvenen şöyle gelsin." dedi.

Hadise'nin sözleri Kaan Yıldırım ve Mehmet Dinçerler gibi eski aşklarına gönderme olarak yorumlandı.







