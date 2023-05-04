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Hadise'den olay dans! Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

04.05.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise sosyal medyada oldukça aktif. Cesur pozlarıyla dikkat çeken şarkıcı bu kez derin göğüs dekolteli kıyafetiyle paylaşımlar yaptı. Hadise, iddialı kıyafetiyle dans ettiği anları Instagram hesabında yayınladı.

Hadise'den olay dans! Derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz sene kısa süren evliliğiyle gündeme gelen Hadise, yeni şarkısı Feryat'ın klibi için verdiği üstsüz pozlarla çok konuşulmuştu. Instagram hesabında sık sık paylaşımlar yapan şarkıcı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dans ettiği anları yayınladı. Hadise'ye beğeni ve yorumlar yağdı.

ÜNLÜ ŞARKICIDAN OLAY DANS!

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Hadise dans ettiği anları Instagram hesabında yayınladı.

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Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken şarkıcıya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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37 yaşındaki sanatçı Belçika'da dünyaya gelmiş olup aslen Sivas'lıdır.

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2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi alınca ilk albümünün hazırlıklarına başladı.

2005'te yayınlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı.

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Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı.

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Hadise, 7 Altın Kelebek Ödülü ve 3 TMF Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

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Hadise, Belçika'da bulunan Provinciale Hogeschool Limburg Yüksekokulu'nda ekonomi ve çağdaş dilleri bölümünden mezun oldu.

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Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, Mayıs 2022'de aile arasında düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü ve 5 ayda olaylı bir şekilde boşandılar.


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