MAGAZİN

Hadise'den photoshop yanıtı! Ebru Şancı'ya tepki

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.04.2018 15:45 | Son Güncelleme

Hadise kendisini eleştiren Ebru Şancı'ya üstü kapalı yanıt verdi. Fotoğraflarına photoshop yaptığı iddia edilen Hadise bu eleştirilere de tepki gösterdi

Hadise'den photoshop yanıtı! Ebru Şancı'ya tepki

Maltepe'de verdiği konserle hayranlarıyla buluşan Hadise, giydiği kıyafetle geceye damgasını vurdu. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Hadise'nin kilolu hali dikkat çekti.

Hadise'nin Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da 'photoshop' çıkınca şarkıcı, eski manken Ebru Şancı'nın diline düştü.

'BACAKLAR ROBERTO CARLOS GİBİ'

Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı.

Hadise meğer kilo vermemiş!Hadise meğer kilo vermemiş!

Bu yorum eski mankenin takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.

'HERKES GÖNLÜNE GÖRE BAKAR, GÖRÜR'

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hadise, kendisini eleştirenlere şu yanıtı verdi: "Photoşop deniyor, o deniyor, bu deniyor. Oysa bizim basına sunduğumuz her türlü fotoğraf katkısız ve doğaldır. Yeri gelir göbeğim çıkar, yeri gelir çorabım kaçar. Önemli olan niyettir. Yaradan güzel bakmayı, güzel niyetler taşımayı nasip eylesin. Herkes gönlüne göre bakar, görür."

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Hadise ebru şancı

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