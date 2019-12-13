Hadise göğüs dekolteli pozunu paylaştı "Kendimi seviyorum"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel şarkıcının göğüs dekolteli paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Hadise paylaştığı cesur poza, “Biz kadınlar, biz güçlüyüz, her yönden güzeliz ve her şekilde güzeliz, biz muhteşemiz, biz seksiyiz, biz ve istediğimiz kişi olabiliriz. Bana kimi en çok sevdiğimi sorarsan? Bana söylerdim. Öz sevgi, hak ettiğimiz ilk aşktır. Kendimi seviyorum. Kendini seviyor musun?” notunu düştü.





