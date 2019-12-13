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Hadise göğüs dekolteli pozunu paylaştı "Kendimi seviyorum"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 00:54 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımına beğeni yağdı. Göğüs dekolteli bir fotoğrafını paylaşan Hadise, "Kendimi seviyorum. Kendini seviyor musun?" notunu yazdı.

Hadise göğüs dekolteli pozunu paylaştı "Kendimi seviyorum"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımıyla dikkat çekti. Güzel şarkıcının göğüs dekolteli paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Hadise paylaştığı cesur poza, “Biz kadınlar, biz güçlüyüz, her yönden güzeliz ve her şekilde güzeliz, biz muhteşemiz, biz seksiyiz, biz ve istediğimiz kişi olabiliriz. Bana kimi en çok sevdiğimi sorarsan? Bana söylerdim. Öz sevgi, hak ettiğimiz ilk aşktır. Kendimi seviyorum. Kendini seviyor musun?” notunu düştü.

hadise

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Hadise hadise dekolte

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Memelerinizi göstermekten başka birşey bilmezmisiniz, kendisini ünlü zaddeden ! kadın ! lar _
bakma o zaman gardaş
KURBAN OLUN HADİSEYE
KAMERA FLİTRELERİ VE MAKYAJ OLMADAN KENDİNİ BİLE SEVEMEZSİN..
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