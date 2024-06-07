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Hadise gözyaşları içinde paylaşım yaptı! TikTok karelerine yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.06.2024 10:37
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Son dönemde özel hayatı, sahne şovları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise bu defa TikTok üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. 'Her halimizle çok güzeliz' diyen ünlü şarkıcı peş peşe gözyaşları içindeki karelerini paylaştı.

Hadise gözyaşları içinde paylaşım yaptı! TikTok karelerine yorum yağdı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları, iddialı dansları ve cesur sahne kostümleri ile gündemden düşmeyen Hadise bu defa TikTok üzerinden yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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Üzgün halleri ve gözyaşları içindeki fotoğraflarını peş peşe paylaşan Hadise gönderisine 'Kendimi ağlarken, gülerken, en güçlü ve en güçsüz halimle çok seviyorum… Herkesin bu şablonla oluşturduğu videoları izlemek ve görmek istiyorum. Her halimizle çok güzeliz' notunu düştü.

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YORUM YAĞDI

'Üzgün' akımı başlatan Hadise bu kareleri ile sosyal medyada gündem oldu.

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Ünlü şarkıcıya sosyal medyada; 'Seni kim üzdü?', 'Hadise bile ağlarken fotoğraf çekiliyormuş kızlar', 'Yalnız değilmişiz', 'Hadise'yi ağlatan hayat bize neler yapmaz' gibi yorumlar yapıldı.

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Vitrin


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