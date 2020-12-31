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Hadise, Halil Sezai ve Şeyma Subaşı hafızalara kazındı! 2020 yılına damga vuran magazin olayları

31.12.2020 13:47 | Son Güncelleme:
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Hadise, Halil Sezai ve Şeyma Subaşı hafızalara kazındı! 2020 yılına damga vuran magazin olayları

Pandemiye rağmen 2020'de magazin dünyası oldukça hareketli geçti. Hadise, Halil Sezai ve Serenay Sarıkaya 2020'nin en çok konuşulan isimleri arasındaydı. İşte 2020 yılına damga vuran magazin olayları...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını herkesi olduğu gibi ünlüleri de vurdu. Tatil, konser ve gösterişli hayatlarına ara vermek zorunda kalan ünlüler bu yıl bakın hangi konularla gündeme geldi.

Koronaya rağmen parti verenler de oldu evlenenler de... Ayrılanlar da oldu yeni aşka yelken açanlar da... İşte 2020 yılına damga vuran 10 magazin olayı...

2020 yılında ilişkilerindeki yaş farkıyla konuşulan çiftler2020 yılında ilişkilerindeki yaş farkıyla konuşulan çiftler

1. Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı ve ayrılığı

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Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya ile sevgili olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süre birlikte olan sevgili yaz aylarında da yakalanmış ve Serenay Sarıkaya'nın kilolu hali dikkat çekmişti. Ayrılığı ise Cem Yılmaz duyurmuş ve olay olmuştu.

2. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u dövmesi

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Oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etmesi bu yılın en çok konuşulan ve tepki çeken olayı oldu. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis cezası isteniyor.

3. Hali Sezai'nin komşusunu darp ederek tutuklanması

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Halil Sezai’nin geçen yaz Tuzla’da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i tekme tokat dövmesi magazin basınında bomba etkisi yarattı. Olay sonrası 43 gün tutuklu kalan Sezai çıkarıldığı mahkemede 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.

4. Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ve ayrılığı

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Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamaya çabalayan Hadise oyuncu Kaan Yıldırım ile sevgili oldu. Hadise'nin sevgilisiyle aşk pozları gündeme bomba gibi düşerken aşıklar yılın son ayında ayrılarak herkesi şoke etti.

5. Hande Erçel ve Murat Dalkılıç ayrılığı

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Popçu Murat Dalkılıç oyuncu eşi Merve Boluğur’dan Eylül 2017’de boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlayınca magazin gündemine damga vurmuştu. Bir dargın bir barışık üç senedir devam eden ilişki geçen yaz ortalarında sona erdi. Hande Erçel şimdilerde rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. İkili iş gereği bir arada olduklarını söylüyor.

6. Huysuz Virjin'in ölüm

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Türk şov dünyasını en renkli en neşeli ve eğlenceli ismi Seyfi Dursunoğlu yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle 7’den 77’ye her yaştan insanın kalbine girmeyi başarmış, nevi şahsına münhasır, önemli bir karakterdi. 87 yaşındaki Seyfi Dursunoğlu 17 Temmuz 2020’de zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumarak sanat dünyasını yasa boğdu.

7. Şevval Şahin ve sevgilisinin korona partileri

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Model Şevval Şahin'in Miami'den dönüp sevgilisiyle villa kiralayarak parti vermesi ve gelen eleştirileri anlamadığını söylemesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Partiden partiye koşan ünlü modelin sevgilisi daha sonra ise koronavirüs olmuştu. Ancak çift buna rağmen partilerine devam etmişti.

8. Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'yi geçmişiyle yargılaması

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Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci'nin anne olmak istemesine verdiği tepki de uzun süre gündemde kalmıştı. Ciğerci'nin her fırsatta anne olmak istediğini dile getirmesi ünlü modeli kızdırmıştı. Akkaya Ciğerci'nin cinseyet değiştirmeden önceki dönemlere ait ve ilk dönemlerine ait erotik pozlarını paylaşarak tepki çekmişti.

9. Ece Erken'in evli sevgilisinin arabalarına zarar vermesi

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Ünlü sunucu Ece Erken, evli olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evine giderek arabalarına zarar vermişti. Erken bu olayların patlamasından sonra sunuculuk yaptığı programdan istifa etmişti.

10. Her şeye rağmen Şeyma Subaşı'nın tatilden tatile gidip cesur pozlar paylaşması

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Koronavirüsün patlak vermesinden sonra ülkeye dönen Şeyma Subaşı sevgilisiyle uzun süre karantinada kalmış ardından sevgilisiyle ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı koronaya rağmen tatil beldelerini dolaşmış partilere katılmış ve son olarak da Miami'den ev alarak oraya yerleşmişti. Subaşı'nın hala parti parti dolaşması ve seksi pozlarını paylaşması gündem oluyor.


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