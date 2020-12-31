Hadise, Halil Sezai ve Şeyma Subaşı hafızalara kazındı! 2020 yılına damga vuran magazin olayları

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını herkesi olduğu gibi ünlüleri de vurdu. Tatil, konser ve gösterişli hayatlarına ara vermek zorunda kalan ünlüler bu yıl bakın hangi konularla gündeme geldi.

Koronaya rağmen parti verenler de oldu evlenenler de... Ayrılanlar da oldu yeni aşka yelken açanlar da... İşte 2020 yılına damga vuran 10 magazin olayı...

1. Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı ve ayrılığı

Cem Yılmaz'ın Defne Samyeli’den ayrıldıktan sonra kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya ile sevgili olması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süre birlikte olan sevgili yaz aylarında da yakalanmış ve Serenay Sarıkaya'nın kilolu hali dikkat çekmişti. Ayrılığı ise Cem Yılmaz duyurmuş ve olay olmuştu.

2. Ozan Güven'in Deniz Bulutsuz'u dövmesi



Oyuncu Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp etmesi bu yılın en çok konuşulan ve tepki çeken olayı oldu. Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven’in kendisini darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. Ozan Güven hakkında 13.5 yıl hapis cezası isteniyor.