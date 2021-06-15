Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı sona erdi! Birbirlerini takipten çıktılar

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ayrılığında adı ihanet iddialarına karışan Hadise'nin ilişkisi de bu olaydan sonra sallantı yaşamıştı. Uzun süredir inişli çıkışlı ilişki yaşayan Kaan Yıldırım Hadise çifti çıkan ihanet iddialarının ardından sessiz kalmalarıyla dikkat çekmişti. Bugün birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkaran çiftin ayrıldığı iddia edildi.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Son dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın yaşadığı ayrılıkta adı geçen Hadise, çıkan ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Şarkıcının bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu olay ile bir sallantı yaşadı. Uzun süre sessizliğini koruyan ve gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin son paylaşımları dikkat çekti. Bir kaç saat önce Twitter hesabından Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşan Hadise'nin Yıldırım ile arasının açıldığı öne sürülürken, çiftin birbirini takipten çıkması bu kez ayrıldılar dedirtti.



Geçtiğimiz aylarda da sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğine dair açıklamada bulunan ancak sonra yeniden barışan çiftin, son yaşananlar ile bu kez aşklarının sona erdiği iddia edildi.