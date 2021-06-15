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Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı sona erdi! Birbirlerini takipten çıktılar

15.06.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın bomba çifti ilan edilen Hadise ve Kaan Yıldırım ikilisinden üzen haber geldi. Bir süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan çiftin son paylaşımları dikkat çekerken, birbirlerini takipten çıkarmaları ayrılık iddiasını doğruladı. Evlilik sürecine giren çiftin ayrılık haberi herkesi şaşkına çevirdi. İşte ayrılığın detayları...

Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı sona erdi! Birbirlerini takipten çıktılar

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ayrılığında adı ihanet iddialarına karışan Hadise'nin ilişkisi de bu olaydan sonra sallantı yaşamıştı. Uzun süredir inişli çıkışlı ilişki yaşayan Kaan Yıldırım Hadise çifti çıkan ihanet iddialarının ardından sessiz kalmalarıyla dikkat çekmişti. Bugün birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkaran çiftin ayrıldığı iddia edildi.

BÜYÜK AŞK BİTTİ

Son dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın yaşadığı ayrılıkta adı geçen Hadise, çıkan ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Şarkıcının bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu olay ile bir sallantı yaşadı. Uzun süre sessizliğini koruyan ve gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin son paylaşımları dikkat çekti. Bir kaç saat önce Twitter hesabından Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşan Hadise'nin Yıldırım ile arasının açıldığı öne sürülürken, çiftin birbirini takipten çıkması bu kez ayrıldılar dedirtti.
Büyük aşk sona erdi! Hadise ile Kaan Yıldırım birbirlerini takipten çıktılar

Geçtiğimiz aylarda da sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğine dair açıklamada bulunan ancak sonra yeniden barışan çiftin, son yaşananlar ile bu kez aşklarının sona erdiği iddia edildi.

Büyük aşk sona erdi! Hadise ile Kaan Yıldırım birbirlerini takipten çıktılar

PAYLAŞIMI AYRILIĞIN HABERCİSİ OLDU

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan tatsız olay ile sık sık ayrıldıkları iddia edilen çiftten beklenen haber geldi. Üstelik bu kez Hadise'den tarafından yapılan o paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirdi. Twitter hesabından "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşan şarkıcı, ilişki de sona mı gelindi sorularını akıllara getirmişti. Ünlü çiftin bir kaç saat önce birbirlerini İnstagram üzerinden takipten çıkması ile ayrıldıkları doğrulandı. Hadise'nin düşündüren bu paylaşımı ise ayrılığın habercisi oldu. Henüz ikiliden resmi bir açıklama gelmemesi ve sessiz kalması bu kez büyük aşkın bittiğini düşündürdü.

![Büyük aşk sona erdi! Hadise ile Kaan Yıldırım birbirlerini takipten çıktılar](https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/13336778/640xauto.jpg)

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise Kaan Yıldırım
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