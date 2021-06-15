Hadise ile Kaan Yıldırım'ın büyük aşkı sona erdi! Karşılıklı takipten çıktılar

Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile ayrılığında adı ihanet iddialarına karışan Hadise'nin ilişkisi de bu olaydan sonra sallantı yaşamıştı. Uzun süredir inişli çıkışlı ilişki yaşayan Kaan Yıldırım Hadise çifti çıkan ihanet iddialarının ardından sessiz kalmalarıyla dikkat çekmişti. Bugün birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıkaran çiftin ayrıldığı iddia edildi.

Hadise-Kaan Yıldırım aşkı sona erdi!

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşadıkları ortaya çıkan Kaan Yıldırım ve Hadise çifti, uzun süredir inişli çıkışlı ilişkilerini sürdürüyorlardı.

PAYLAMI AYRILIK İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ Bir süre önce evlenme kararı alan çiftten üzen haber geldi. Nikah masasına oturması beklenen ikili, ayrıldı.

O OLAYLAR BÜYÜK AŞKI BİTİRDİ Son dönemde yakın arkadaşı Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın yaşadığı ayrılıkta adı geçen Hadise, çıkan ihanet iddiaları ile sarsılmıştı. Şarkıcının bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırım ile ilişkisi de bu olay ile bir sallantı yaşadı.

Uzun süre sessizliğini koruyan ve gözlerden uzakta ilişkilerini sürdüren çiftin son paylaşımları dikkat çekti. Bir kaç saat önce Twitter hesabından Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşan Hadise'nin Yıldırım ile arasının açıldığı öne sürülürken, çiftin birbirini takipten çıkması bu kez ayrıldılar dedirtti.

DAHA ÖNCE DE AYRILMIŞLARDI Geçtiğimiz aylarda da sosyal medya üzerinden Kaan Yıldırım ile ilişkilerinin sona erdiğine dair açıklamada bulunan ancak sonra yeniden barışan çiftin, son yaşananlar ile bu kez aşklarının sona erdiği iddia edildi.

ÜZEN HABER GELDİ Geçtiğimiz haftalarda yaşanan tatsız olay ile sık sık ayrıldıkları iddia edilen çiftten beklenen haber geldi.

O PAYLAŞIMI AYRILIĞIN HABERCİSİ OLDU Üstelik bu kez Hadise'den tarafından yapılan o paylaşım ayrılık iddialarını güçlendirdi. Twitter hesabından "Bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi?" sözlerini paylaşan şarkıcı, ilişki de sona mı gelindi sorularını akıllara getirmişti.

Ünlü çiftin bir kaç saat önce birbirlerini İnstagram üzerinden takipten çıkması ile ayrıldıkları doğrulandı. Hadise'nin düşündüren bu paylaşımı ise ayrılığın habercisi oldu.

SESSİZLİKLERİNİ KORUYORLAR Henüz ikiliden resmi bir açıklama gelmemesi ve sessiz kalması bu kez büyük aşkın bittiğini düşündürdü.

KARŞIKLI TAKİPTEN ÇIKTILAR İnstagram hesaplarından ayrılıklarını ele veren çiftten Hadise yalnızca sevgilisi Yıldırım'ı takip ediyordu. Takipçi sayısı sıfıra düşünce dikkat çekti.

Öte yandan yalnızca Hadise mi sildi diye düşünülürken Yıldırım'da arkadaş listesinden ünlü şarkıcıyı çıkardı.

KAAN YILDIRIM KİMDİR? Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünde eğitimini tamamladı. Daha sonra ise Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

ULAN İSTANBUL'DA YILDIZI PARLADI Oyunculuk kariyerine ilk adımını Kayıp dizisinde Kadir karakterine hayat vererek attı. Ünlü oyuncu, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı.

ROL ARKADAŞI İLE EVLENMİŞTİ 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

EVLİLİĞİNİ SONLANDIRDI Yıldırım rol arkadaşı olan Eyüboğlu ile aşk yaşamaya başlayınca ilişkilerini evlilik ile taçlandırarak 2016 yılında nikah masasına oturdu. Ancak çiftin evliliği pek uzun soluklu sürmedi ve 2019 tarihinde yolarını ayırdılar.

HADİSE KİMDİR? Hadise, 22 Ekim 1985 tarihinde Belçika’da dünyaya geldi. Ünlü şarkıcı Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katılmasının ardından albüm teklifi alarak ilk albümü 2005'te yayınladı.

STİR Mİ UP ŞARKISI İLE TANINDI İlk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla ile de Belçika'da ve Türkiye'de büyük üne sahip oldu. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerine Türkiye'de devam etti.

ŞARKILARI HER YIL HİT OLDU 2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de yılın hiti oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu.

O SES TÜRKİYE JÜRİSİ OLDU Yarışma sayesinde ününe ün kattı. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini müzik severlerin beğenisine sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı . 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini satışa sundu.