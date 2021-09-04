Hadise ile Mehmet Dinçerler güvenlikleri seferber etti!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı doludizgin devam ediyor. Dinçerler, önceki akşam sevgilisiyle birlikte İstinye'de buluştu.

KAÇAMADILAR!

Gazetecileri fark eden Mehmet Dinçerler, hızla gözlerden kaybolmaya çalıştı. Bu çabaları boşa çıkan iş insanı ve Hadise, görüntü vermekten kaçamadı.

GÜVENLİKLERİ SEFERBER ETTİ

Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan çift, ardından soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, görevlileri gazetecileri içeri almamaları konusunda uyararak, otele giriş yaptı.

