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Hadise ile Mehmet Dinçerler güvenlikleri seferber etti!

04.09.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise-Mehmet Dinçerler çifti, önceki akşam İstinye'de objektiflere yansıdı. Görüntü vermekten kaçamayan ikili, ardından soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Dinçerler, görevlileri gazetecileri içeri almamaları konusunda uyararak, otele giriş yaptı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler güvenlikleri seferber etti!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler'in aşkı doludizgin devam ediyor. Dinçerler, önceki akşam sevgilisiyle birlikte İstinye'de buluştu.

KAÇAMADILAR!

Gazetecileri fark eden Mehmet Dinçerler, hızla gözlerden kaybolmaya çalıştı. Bu çabaları boşa çıkan iş insanı ve Hadise, görüntü vermekten kaçamadı.

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GÜVENLİKLERİ SEFERBER ETTİ

Muhabirlerin sorularını cevapsız bırakan çift, ardından soluğu Beşiktaş'ta bulunan lüks bir otelde aldı. Mehmet Dinçerler, görevlileri gazetecileri içeri almamaları konusunda uyararak, otele giriş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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