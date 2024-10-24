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Hadise ile sadece 5 ay evli kalmıştı! Mehmet Dinçerler aradığı aşkı ünlü oyuncu da buldu! Bomba aşk iddiası...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.10.2024 10:31
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Ünlü işadamı Mehmet Dinçerler, Hadise ile sessiz sedasız nikah masasına oturmuş ve 5 ay gibi kısa bir sürede de boşanmışlardı. Ani evlilikleri ve boşanma kararları ile magazin gündeminde uzun süre konuşulan ünlü çiftten Mehmet Dinçerler aradığı aşkı sonunda buldu. Dinçerler'in ünlü oyuncu ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Hadise ile sadece 5 ay evli kalmıştı! Mehmet Dinçerler aradığı aşkı ünlü oyuncu da buldu! Bomba aşk iddiası...

Hadise ile sessiz sedasız evlenip 5 ay gibi kısa bir sürede boşanan ünlü iş insanı Mehmet Dinçerler aradığı aşkı sonunda buldu. Eski eşi Hadise'nin ünlü yönetmenle aşk yaşadığı haberlerinin ardından Mehmet Dinçerler de ünlü bir oyuncu ile görüntülendi.

Dinçerler, son olarak Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan güzel oyuncu Çağla Boz ile birlikte Bebek'te kameralara takıldı.

hadise 2

YANIT VERMEK İSTEMEDİ

Birlikte sohbet ederek keyifli bir şekilde yürüdüğü görülen ikili, basın mensuplarının ilişki sorularını yanıtsız bıraktı.

ÇAĞLA BOZ

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çağla Boz ile Mehmet Dinçerler, aşk sorularına yanıt vermek yerine "Spor yapıyoruz" demekle yetindi. İkili hakkında ise kısa sürede aşk yaşadıklarına dair söylentiler ortaya atıldı.

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Hadise Mehmet Dinçerler
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