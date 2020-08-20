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Hadise Kaan Yıldırım'la aşk pozunu paylaştı! Geçmişte söyledikleri gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 11:13 | Son Güncelleme

Hadise en sonunda Kaan Yıldırım'la olan fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımın ardından Hadise'nin 9 ay önce "Asla aşığım demeyeceğim, asla sevgilimle fotoğrafımı paylaşmayacağım" dediği videosu yeniden gündem oldu.

Hadise, dün gözlerden uzak aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'la fotoğrafını paylaşarak birlikteliğini ilan etti. Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem oldu.

Dün aşka gelerek sevgilisinin elini tuttuğu bir anın fotoğrafını paylaşan Hadise, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notunu yazdı. Hadise'nin fotoğrafının ardından 9 ay önce bir röportajında "Aşığım arkadaşlar birisi var hayatımda hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" demesi yeniden gündem oldu.

Hadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan ettiHadise, Kaan Yıldırım ile aşkını ilan etti

Birçok sosyal medya kullanıcısı Hadise'nin bu videosunu yeniden paylaşarak "Büyük lokma ye büyük söz söyleme" yorumunu yaptı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tükürüğü yalamak güzel bir şey:)))
valla kıskandım o seste hadiseyle beraber çalışma imkanımız oldu azda olsa çok iyi bir insan mutlu olmasını isterim
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