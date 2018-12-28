Hadise konserini neden iptal etti?

Hadise 8 Aralık'ta Bostancı'da vereceği konseri "ayağım sakat" diyerek iptal etmişti. Fakat 19 gün sonra 27 Aralık’ta Mersin’deki halka ücretsiz bir konserde sahne almıştı.

Bu durumun ardından Hadise'nin biletlerinin satılmadığı ve o yüzden de konserinin iptal edildiği iddia edildi.

Mersin'de verdiği konsere ise ücretsiz olduğu için gittiği ve bilet satılmama gibi bir sıkıntı olmadığı için sahneye çıktığı ileri sürüldü.

Hadise hakkında çıkan bu iddialara yanıt verdi.

Ayağının düzelmesine rağmen Bostancı için özel bir şov hazırlamaya vakti olmadığını ve konseri bu nedenle iptal ettiğini söyledi. Şarkıcı ayrıca biletlerin satılmadığı haberlerini de yalanlayarak, "İsteyen girip bakabilir biletlerin tamamına yakını satılmıştı" dedi. (gecce.com)



