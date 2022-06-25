Hadise makyajsız görüntülendi! Mahkemeye konu olan yüzüğü dikkat çekti

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile iki ay önce nikah masasına oturan Hadise, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Ofisten çıkıp aracına yönelirken görüntülenen Hadise, gazeteciler olduğu fark edince şoförünü devreye soktu. Daha sonra ünlü şarkıcının otomobilden inen yardımcısı, basın mensuplarına, "Hadise Hanım yok, bir şeyler almaya geldim." dedikten sonra ofise girip, ellerinde poşetleriyle ayrıldı.

Ofis içerisinde beklerken gazetecilerin ısrarını anlayan Hadise, iki saat geçmesinin ardından aracını yeniden ofisin kapısına çektirdi.

Makyajsız olduğu görülen şarkıcıya, eşi Mehmet Dinçerler’in konserlerindeki kıyafetlerine karıştığı yönündeki iddialar soruldu. Hadise, konuyla alakalı sessizliğini korumayı tercih etti.

Ayrıca Hadise'nin, eşinin kendisine aldığı ve önce 3 milyon TL olduğu ileri sürülen, ardından davaya konu olması üzerine 40 bin dolar (yaklaşık 675 bin TL) değerinde olduğu konuşulan tektaş yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı.



