Hadise makyajsız pozlarını peş peşe paylaştı! Doğal haline beğeni yağdı

Son olarak çıkardığı 'Sevmiyo' şarkısının klibindeki cüretkar sahneleriyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Hadise sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim şimdi de makyajsız haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Doğal halini takipçileriyle paylaşan Hadise'nin bu pozları kısa sürüde binlerce beğeni ve yorum aldı. Hadise'ye sosyal medyada; 'Duru güzellik', 'Her haliyle mükemmel kadın', 'Yaşlandıkça gençleşiyor' gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıl aşk yaşadıktan sonra Mart 2022'de nişanlanmış, iki ay sonra da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti.

Sessiz sedasız nikâh masasına oturan ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ayrılık kararı ile günlerce konuşulan ünlü çift, beş ay süren evliliklerini 1 Ekim 2022'de tek celsede bitirdi.

Zaman zaman eski eşiyle barıştığına dair hakkında haberler çıkan Hadise bu iddialara 'Bizde Bir Kitap Tekrar Okunmaz' diyerek cevap vermişti.









