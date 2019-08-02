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Hadise makyajsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 13:45 | Son Güncelleme

Son günlerde Reynmen’in Ela şarkısında yaptığı seksi dans ile gündemden düşmeyen Hadise, en doğal haliyle objektiflere yansıdı.

Hadise, Reymen’in ‘Ela’ şarkısına çektiği videoyla sosyal medyanın en çok konuşulan olayı olmuştu. Yaptığı erotik dans ile ve kostümleriyle gündeme gelen Hadise kendisine yapılan eleştirilere de pek kulak asmıyor.

Kısa süre önce makyajsız paylaşımlarıyla da konuşulan Hadise, yine makyajsız yakalandı.

Stüdyoya girerken görüntülenen ünlü şarkıcı sıfır makyaj ile görüntü vermek istemedi.

Hadise daha önceki açıklamasında "canımız isterse bir daha hiç makyaj yapmayız" diyerek makyajsız poz verme modasının fitilini ateşlemişti.

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