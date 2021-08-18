Hadise'nin 13 milyon takipçi sevinci!

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz ay çıkardığı Hay Hay şarkısıyla çok konuşulmuştu. Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler aşk yaşamaya başlayan Hadise, birlikte gittikleri Meksika tatilinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmıştı.
Instagram'ı sık kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı, takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyurdu.
Hadise çekilen bir fotoğrafını "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notuyla paylaştı.
Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.
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