MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'nin 13 milyon takipçi sevinci!

Hadise'nin 13 milyon takipçi sevinci!

18.08.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise, sık sık paylaşımlar yaptığı Instagram hesabında takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyurdu. Hadise paylaştığı fotoğrafla yaşadığı sevinci gösterdi.

Hadise'nin 13 milyon takipçi sevinci!

Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz ay çıkardığı Hay Hay şarkısıyla çok konuşulmuştu. Oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra Mehmet Dinçerler aşk yaşamaya başlayan Hadise, birlikte gittikleri Meksika tatilinden fotoğrafları da Instagram hesabından paylaşmıştı.

1024xauto

Instagram'ı sık kullanan ünlülerden olan güzel şarkıcı, takipçi sayısının 13 milyona ulaştığını duyurdu.

hds1

Hadise ve yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler el ele yakalandı!Hadise ve yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler el ele yakalandı!

Hadise çekilen bir fotoğrafını "13 milyon takipçiye ulaştığımı duyduğum an" notuyla paylaştı.

239535901_537027447621320_540197158621221086_n

Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Celil Nalçakan'dan gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."Celil Nalçakan'dan gündem olan mülteci yorumu! "Bacını, karını, kızını..."
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Poyraz Karayel'in Ümran'ı Gülçin Hatihan şimdi ne yapıyor?Poyraz Karayel'in Ümran'ı Gülçin Hatihan şimdi ne yapıyor?
Anahtar Kelimeler:
Hadise Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Taliban tüm dünyaya böyle seslendi! Tarihi anlar

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Küçükçekmece'de mide bulandıran olay! Mahalle karıştı

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Büyükşen çifti cinayetinde şoke eden ölüm

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Korkunç olay! Uçağın kanadında cansız beden böyle görüntülendi

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

Ünlü oyuncu isyan etti, İBB'den yanıt geldi!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

Eğitimiyle hayran bıraktı! Elendiği soru sosyal medyada olay oldu

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

8 sene önce cinsiyet değiştirmişti! Son hali inanılmaz

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Elif Şafak’tan şaşırtan itiraf! Cinsel yönelimini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.