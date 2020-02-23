MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'nin ayna pozu olay oldu! 'İki farklı yüz'

Hadise'nin ayna pozu olay oldu! 'İki farklı yüz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 08:53 | Son Güncelleme

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemde olan şarkıcı Hadise, son olarak ayna karşısında verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Hadise'nin aynadaki hali olay oldu.

Hadise'nin ayna pozu olay oldu! 'İki farklı yüz'

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi. Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

5e520908c03c0e290073ed1a

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise'nin fotoğrafı olay oldu. Hadise fotoğrafına yaptığı photoshopla dikkat çekti.

5e520908c03c0e290073ed1c

“Sol taraftan Hadise, sağ taraftan Özge Ulusoy” yorumları yapıldı. Şaşırtan benzerlik sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ferrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TLFerrari'ye bahçe hortumu! Değeri 8 milyon TL
Burcu Esmersoy'dan bornozlu paylaşımBurcu Esmersoy'dan bornozlu paylaşım
'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu 'Adanalı'nın güzelinin bu halini unutun! Olay oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise, hadise fotoğraf, Hadise ayna,

En Çok Okunan Haberler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Van'da koronavirüs alarmı! 5 şüpheli tedavi altında

Böyle sapıklık görülmedi! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Böyle sapıklık görülmedi! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

6 yıldır gözlerini kırpamıyor! 'Hayalleri yarım kaldı'

6 yıldır gözlerini kırpamıyor! 'Hayalleri yarım kaldı'

Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Konya'da 4,5 büyüklüğünde deprem!

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Atakan Kayalar'dan dikkat çeken açıklama: Gaipten sesler duyduğum anda...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Seda Sayan müstakbel gelini öve öve bitirememiş!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Barış Manço'yla anısını anlatan konuğa tepki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burcu Esmersoy'dan bornozlu paylaşım

Burcu Esmersoy'dan bornozlu paylaşım

Murat Boz ve Aslı Enver'den flaş karar!

Murat Boz ve Aslı Enver'den flaş karar!

Güzellik kraliçesi Portia-Valis Volkova'nın özel fotoğrafları sızdırıldı!

Güzellik kraliçesinin özel fotoğrafları sızdırıldı!

Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli panikleyip kameramanın ayağını ezdi

Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli panikleyip kameramanın ayağını ezdi

Chloe Loughnan'dan aşk iddiasına fotoğraflı yanıt!

Chloe’den aşk iddiasına fotoğraflı yanıt!

Burcu Esmersoy aşk iddialarına yanıt verdi!

Burcu Esmersoy aşk iddialarına yanıt verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.