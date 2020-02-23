Hadise'nin ayna pozu olay oldu! 'İki farklı yüz'

Son günlerde özel hayatıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarına yenilerini ekledi. Hadise'nin son fotoğrafında manken Özge Ulusoy'a benzemesi dikkatlerden kaçmadı.
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise'nin fotoğrafı olay oldu. Hadise fotoğrafına yaptığı photoshopla dikkat çekti.
“Sol taraftan Hadise, sağ taraftan Özge Ulusoy” yorumları yapıldı. Şaşırtan benzerlik sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum