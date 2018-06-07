MAGAZİN

Hadise’nin davasında 200 bin liralık bilirkişi çıkmazı

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.06.2018 15:58 | Son Güncelleme

'Aşk Kaç Beden Giyer'in bestecisi Ender Gündüzlü, şarkısını rol aldığı reklamlarda izinsiz kullandığı iddiasıyla Hadise’ye ve reklam sahibi markaya açtığı 200 bin TL'lik tazminat davası bilirkişi çıkmazına girdi.

Hadise’nin davasında 200 bin liralık bilirkişi çıkmazı

Dava dosyası çelişkili raporlar nedeniyle dördüncü kez bilirkişiye gönderildi. Mahkeme son raporun ardından kararını verecek. Hadise’nin ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ albümünde aynı isimli müzik eserinin bestecisi ve eserin yüzde 70 hak sahibi Ender Gündüzlü, eserinin izinsiz olarak kullanıldığını gerekçesiyle hem Hadise’ye hem de reklam sahibi şirkete 200 bin TL’lik tazminat davası açmıştı.

Gündüzlü açtığı davada eserini Hadise’nin reklam müziği ve internet yoluyla kullanılmasına izin vermediğini belirtti. Eserinin şirkete ait internet sitesinde ve TV reklamlarında kullanıldığını savunan Gündüzlü, Hadise ve söz konusu şirketin tazminat ödemesini istedi.

“ESERİN SAHİBİ HADİSE GÖRÜNÜYOR”

Şirket ise eserin internet sitesinde ve TV reklamlarında reklam filmi olarak kullanılmadığı gibi ‘Aşk Kaç Beden Giyer’ isimli eserin adından reklam sloganı olarak da faydalanılmadığını açıkladı.
Şirket, ayrıca imzalanan sözleşmede eserin sahibi olarak Hadise’nin göründüğünü açıkladı.

Şarkıcı Hadise ise söz konusu reklamlarda eserin hiçbir şekilde kullanılmadığını, internette yer alan eserle ilgili videoların yüklenmesiyle kendisinin alakasının olmadığını belirtti.

Bugün görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Mahkeme dava dosyasını çelişkili raporlar nedeniyle dördüncü kez bilirkişiye gönderdi. Mahkeme son raporun ardından kararını verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Aşk Kaç Beden Giyer Ender Gündüzlü

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