Hadise'nin dekolteli pozları olay oldu

Geçtiğimiz akşam Mersin Tarsus'ta sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, 2018'in son günlerine tbt paylaşımı yaptı.

Şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

Tarsus konserine mini dekolteli elbisesiyle çıkan Hadise, O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde ise dekoltesiz bir kıyafet tercih etti. Güzel şarkıcı, sosyal medya takipçilerine ise cesur paylaşımlarıyla sürpriz yaptı.

2018 yılından beğendiği pozlarını takipçileriyle paylaşan Hadise güzelliği ve cesaretiyle yılın en cesur ve seksi paylaşımını yapan ünlüler listesinde yerini aldı. Hadise'nin paylaşımlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

