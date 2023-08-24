Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler takipçisinin yorumuna kayıtsız kalamadı! 'İticiliği düşman başına'

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen bir törenle sessiz sedasız evlenmişti. Çok konuşulan aşkları kısa süren ünlü çift, 30 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmayla tek celsede boşanmıştı.

Hadise ile boşanmalarının ardından birçok kez gecelerde görüntülenen Dinçerler, dün akşam 35'inci yaşını kutladı.

Doğum günü kutlamasına ait karelerini sosyal medya hesabından paylaşan Dinçerler'in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Dinçerler, "Hoş geldin 35, harika olacaksın" notuyla paylaştığı gönderisine gelen bir yoruma ise kayıtsız kalamadı. Bir takipçisinin "Aslan burcu iticiliği düşman başına" mesajını yazdığı gören Dinçerler, 'Başak burcuyum ama ben' yanıtını verdi.

Dinçerler ile takipçisinin yorumlaşması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



