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Hadise'nin ev hali selfiesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 14:20 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir haftadır instagram hesabından paylaşımda bulunmayan Hadise, evde çektiği bir selfieyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Hadise'nin ev hali selfiesi

Sahnesinde sergilediği çekici danslarla olduğu kadar tercih ettiği birbirinden seksi kostümleriyle de kendisinden söz ettirmeyi başaran Hadise, bu defa evinden paylaştığı bir selfie ile gündemde…

EV HALİ

Bir içecek markasının reklam yüzü olan şarkıcı, bir süredir yoğun bir tempo içerisinde koşturuyor. Görünen o ki Hadise sergilediği bu yoğun temponun ötesinde kendisine vakit ayırmayı başarmış. Güzel şarkıcı evinde çektiği bir selfieyi kalp emojisi ile takipçilerinin beğenisine sundu ve bu çekici görüntü dakikalar içerisinde 100 bini aşkın beğeni aldı.

hadise-ic

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Hadise ev hali

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