Hadise'nin hayranı görüldüğü yerde yakalanacak

Hadise'yi kendisine takıntı haline getiren Serhat O., geçtiğimiz yıl Ekim ayında ünlü şarkıcının evinin bulunduğu İstinye'deki süper lüks siteye girmek isterken yakalanmıştı. Sitenin bahçe duvarlarındaki dikenli telleri aşmaya çalıştığı sırada güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek engellenen Serhat O. hakkında 'Kişilerin huzurunu bozmak' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Hadise'nin şikayetçi olduğu davanın görülmesine bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Hadise'nin avukatının hazır bulunduğu duruşmaya sanık Serhat O. katılmadı. Hadise'nin avukatı, dava dosyasına gelen bilirkişi raporunun iddialarını desteklediğini ifade ederek, sanığın cezalandırılması gerektiğini savundu.

SANIK HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Mahkeme, duruşmalara katılmayan ve talimatla da ifade vermeyen sanık Serhat O. hakkında yakalama kararı çıkardı. Hadise'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesine de karar veren mahkeme duruşmayı erteledi. Şarkıcı Hadise, olay tarihinde yaptığı açıklamada "Yaptığı şey çok korkunçtu" demişti.

