MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise’nin Küçük Bir Yol şarkısına Benek’li kutlama!

Hadise’nin Küçük Bir Yol şarkısına Benek’li kutlama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 10:03 | Son Güncelleme

Oyuncu Kaan Yıldırım ve ünlü şarkıcı Hadise’nin aşkları dolu dizgin devam ederken ünlü çift sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri çekiyor. Sosyal medyadan paylaşım yapan isim ise bu sefer Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek oldu.

Hadise’nin Küçük Bir Yol şarkısına Benek’li kutlama!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşkı Mart ayında başlayan söylentilerle ortaya çıkmıştı. İkili uzun bir süre çıkan haberlere dair herhangi bir açıklama yapmamayı seçmişti. Aşk iddialarını yalanlamayan çift aşklarını da itiraf etmemişti. İlk aşk itirafı ise Kaan Yıldırım’ın Hadise pozuyla gelmişti.

Hadise

Normalleşme adımlarını fırsat bilen aşıklar gözlerden uzak romantik bir tekne tatili yapmıştı. Tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Yıldırım ve Hadise İstanbul’a dönerek yoğun iş temposunun kucağına kendini bırakmıştı. Kaan Yıldırım Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisi için sete başlarken; Hadise’de yeni şarkısı ‘Küçük Bir Yol’ için klip çekimlerini hızlandırdı. Hadise’nin yeni şarkısı için ilk tebrik ise Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek Yıldırım’dan geldi.

‘BEKLEMEDEYİZ’

hadise

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın ilişkilerini Benek’le çekilen fotoğrafları ele vermişti. Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek’e düşkün olan ünlü popçu onun için özel bir Instagram hesabı açmıştı. Benek’in Instagram hesabını yöneten Hadise, yeni şarkısı için seçtiği kutlama pastasıyla dikkat çekti. Hadise ve Benek’in yer aldığı kutlama pastası takipçilerini meraklandırdı. Güzel sanatçının paylaşımına ‘Kaan Yıldırım nerede’ yorumları yağdı. Benek’in hesabından yayınlandığı fotoğrafa Hadise, “Beklemedeyiz... Küçük Bir Yol” notunu düştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Sen misin ifşa eden! 'Yatmaya gelmiş'Sen misin ifşa eden! 'Yatmaya gelmiş'
15 yaş küçük sevgiliyle ilk kare! 15 yaş küçük sevgiliyle ilk kare!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kritik toplantı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Araç sahipleri dikkat! Süre uzatıldı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Göğüs ucu kapağını çıkarmadan ayna karşısına geçti
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
Murat Övüç'e saldırı! Tokat attılar...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
FOX Haber'den yeni sezon tanıtımı! Fatih Portakal da var Selçuk Tepeli de...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bennu Yıldırımlar 1988 yılına götürdü!
Yıllar sonra paylaştı! 'Rol aldığım ilk oyun'
Doğum yapan Iskra Lawrence formunu korumak için tırmandı
Doğum sonrası kendini dağa taşa vurdu
Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya yaptığı yorumlarla güldürdü
Sen misin ifşa eden! 'Yatmaya gelmiş'
Burak Özçivit eski imajına döndü! Fahriye Evcen yorumsuz bırakmadı
Eski haline döndü! Karısı bakın ne dedi
Survivor Berkan'ın son hali nasıl? Survivor Berkan askere mi gidiyor, saçlarını kazıttı!
Survivor Berkan askerlik için saçlarını kazıttı!
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?
MasterChef'te elemeye kalan isimler belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.