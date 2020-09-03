Hadise’nin Küçük Bir Yol şarkısına Benek’li kutlama!

Oyuncu Kaan Yıldırım ile şarkıcı Hadise aşkı Mart ayında başlayan söylentilerle ortaya çıkmıştı. İkili uzun bir süre çıkan haberlere dair herhangi bir açıklama yapmamayı seçmişti. Aşk iddialarını yalanlamayan çift aşklarını da itiraf etmemişti. İlk aşk itirafı ise Kaan Yıldırım’ın Hadise pozuyla gelmişti.

Normalleşme adımlarını fırsat bilen aşıklar gözlerden uzak romantik bir tekne tatili yapmıştı. Tatillerinden keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşan Kaan Yıldırım ve Hadise İstanbul’a dönerek yoğun iş temposunun kucağına kendini bırakmıştı. Kaan Yıldırım Kanal D ekranlarına gelen Hekimoğlu dizisi için sete başlarken; Hadise’de yeni şarkısı ‘Küçük Bir Yol’ için klip çekimlerini hızlandırdı. Hadise’nin yeni şarkısı için ilk tebrik ise Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek Yıldırım’dan geldi.

‘BEKLEMEDEYİZ’

Hadise ve Kaan Yıldırım’ın ilişkilerini Benek’le çekilen fotoğrafları ele vermişti. Kaan Yıldırım’ın köpeği Benek’e düşkün olan ünlü popçu onun için özel bir Instagram hesabı açmıştı. Benek’in Instagram hesabını yöneten Hadise, yeni şarkısı için seçtiği kutlama pastasıyla dikkat çekti. Hadise ve Benek’in yer aldığı kutlama pastası takipçilerini meraklandırdı. Güzel sanatçının paylaşımına ‘Kaan Yıldırım nerede’ yorumları yağdı. Benek’in hesabından yayınlandığı fotoğrafa Hadise, “Beklemedeyiz... Küçük Bir Yol” notunu düştü.

