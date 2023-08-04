Hadise'nin minik starıydı! O Ses Türkiye finalisti Aziz Kiraz değişimiyle şaşırttı! Son haline beğeni yağdı

O Ses Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Aziz Kiraz, güçlü sesi ve sempatik tavırlarıyla beğeni toplamıştı. Henüz 17 yaşındayken O Ses Türkiye yarışmasına katılan ve Isabel şarkısını seslendirerek herkesi büyüleyen Kiraz, en çok Hadise tarafından beğenilmişti.

Ebru Gündeş şarkılarını çok sevdiğini dile getiren Aziz Kiraz, Hadise'nin takımına dâhil olmuştu. Aziz Kiraz, o yıl şampiyonluğu Hakan ve Gökhan'ın takımındaki Emre Sertkaya'ya kaptırmıştı.

Hadise, Kiraz için 'minik starım' yakıştırmasını yaparken, Aziz Kiraz'la çok eğlendiğini dile getirmişti. Aziz Kiraz, ünlü popçu Hadise ile It's A Man's World şarkısında düet yapmıştı.

Hadise'nin takımında finale kadar gelen ve o dönem 17 yaşında olan Aziz Kiraz, sezonun ikincisi olmuştu.

Yarışma sonrasına hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Kiraz'ın son halini görenler çok şaşırdı. Aziz Kiraz, yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşadı.

Son halini görenler, tanımakta adeta güçlük çekti. Takipçileri ise gittikçe karizmatik bir hal alan şarkıcıya "ne kadar değişmiş", "tanıyamadım" yorumlarında bulundu.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'den önce de Kenan Doğulu'nun jüri üyesi olduğu "Ve Kazanan" adlı yarışmaya da katılmış ancak birinci olamamıştı.

Henüz 17 yaşındayken katıldığı O Ses Türkiye yarışmasında Isabel şarkısını okuyarak gönüllerde taht kuran Aziz Kiraz, 1997'de Erzurum'da doğdu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitim alan Aziz Kiraz, İstanbul'da yaşıyor.

Aziz Kiraz, O Ses Türkiye'de Isabel'in dışında Araftayım, Kafama Sıkar Giderim, Üzdünüz Beni Yıllar gibi eserlerle büyük ses getirmişti.



