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Gözlerinizi korurken tarzınızı da yükseltin! Guess güneş gözlüklerinde %40 indirim

04.08.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda tutkunlarının favori markalarından Guess, giyim ürünleri kadar aksesuarlarıyla da dikkat çekiyor. Markanın yüksek kalitedeki, hoş tasarımlı güneş gözlükleri moda severler tarafından oldukça seviliyor. Gözlerini hem güneşin zararlı ışınlarına karşı korumak hem de kombinlerinin havasını yükseltmek isteyenler Guess'in kaliteli güneş gözlüklerini tercih ediyor. Siz de yaz kış kullanacağınız bir güneş gözlüğü arayışındaysanız Guess'in %40 indirimle satışta olan modellerine göz atabilirsiniz.

Gözlerinizi korurken tarzınızı da yükseltin! Guess güneş gözlüklerinde %40 indirim

Güneş gözlüğü kullanmak gözümüzü güneşin zararlı UV ışınlarından korur, göz çevresindeki cildin yaşlanmasını geciktirir.Tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra bir aksesuar olarak güneş gözlükleri, kombinlere hava katmak için de sıkça tercih edilir. Bu nedenle kaliteli bir güneş gözlüğü hem sağlığınızı korur hem de sizi olduğunuzdan daha havalı gösterir. Siz de "Kaliteli bir güneş gözlüğü alayım, uzun yıllar keyifle kullanalyım!" diyenlerdenseniz dünya moda devi Guess'in güneş gözlükleriyle mutlaka tanışmalısınız. Kısa süreliğine %40 indirimle satışta olan modelleri sizin için seçtik. Seçtiklerimiz ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edin.

Klasik tasarımlardan hoşlananlara: Guess Gu 6895 52F Unisex Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2023-08-04T104815.545

Ürün özellikleri

Tipi: Kare
Gövde: Kemik Metal
Gövde Rengi: Kahverengi
Ekartman: 52 mm
Burun Aralığı: 21 mm
Sap Uzunluğu: 140 mm
Cam Tasarımı: Kare
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV 400
Cam Rengi:Kahverengi

Ürünü İncele

Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak: Guess GU 7620 52F Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2023-08-04T105006.531

Ürün özellikleri

Tipi: Kare
Gövde: Kemik
Gövde Rengi: Kahverengi
Ekartman: 55 mm
Burun Aralığı: 16 mm
Sap Uzunluğu: 145 mm
Cam Tasarımı: Kare
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV Filtre
Cam Rengi: Kahverengi

Ürünü İncele

Zamansız bir tasarım: Guess GU 6969 32E Erkek Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2023-08-04T105118.529

Ürün özellikleri

Tipi: Oval
Gövde: Metal
Gövde Rengi: Kahverengi
Ekartman: 61 mm
Burun Aralığı: 11 mm
Sap Uzunluğu: 145 mm
Cam Tasarımı:
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV Filtre
Cam Rengi: Kahverengi

Ürünü İncele

Zarif detaylarıyla öne çıkan: Guess GU 7610 01B Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2023-08-04T105350.518

Ürün özellikleri

Tipi: Oval
Gövde: Kemik
Gövde Rengi: Siyah
Ekartman: 51 mm
Burun Aralığı: 23 mm
Sap Uzunluğu: 145 mm
Cam Tasarımı: Oval
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV 400
Cam Rengi: Füme

Ürünü İncele

Havanıza hava katacak: Guess GU 7599 71F Kadın Güneş Gözlüğü

Adsız tasarım - 2023-08-04T105247.525

Ürün özellikleri

Tipi: Oval
Gövde: Metal
Gövde Rengi: Sarı
Ekartman: 56 mm
Burun Aralığı: 17 mm
Sap Uzunluğu: 140 mm
Cam Tasarımı: Oval
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV 400
Cam Rengi: Kahverengi

Ürünü İncele

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