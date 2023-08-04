Gözlerinizi korurken tarzınızı da yükseltin! Guess güneş gözlüklerinde %40 indirim

Güneş gözlüğü kullanmak gözümüzü güneşin zararlı UV ışınlarından korur, göz çevresindeki cildin yaşlanmasını geciktirir.Tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra bir aksesuar olarak güneş gözlükleri, kombinlere hava katmak için de sıkça tercih edilir. Bu nedenle kaliteli bir güneş gözlüğü hem sağlığınızı korur hem de sizi olduğunuzdan daha havalı gösterir. Siz de "Kaliteli bir güneş gözlüğü alayım, uzun yıllar keyifle kullanalyım!" diyenlerdenseniz dünya moda devi Guess'in güneş gözlükleriyle mutlaka tanışmalısınız. Kısa süreliğine %40 indirimle satışta olan modelleri sizin için seçtik. Seçtiklerimiz ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edin.
Tipi: Kare
Gövde: Kemik Metal
Gövde Rengi: Kahverengi
Ekartman: 52 mm
Burun Aralığı: 21 mm
Sap Uzunluğu: 140 mm
Cam Tasarımı: Kare
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV 400
Cam Rengi:Kahverengi
Tipi: Kare
Gövde: Kemik
Gövde Rengi: Kahverengi
Ekartman: 55 mm
Burun Aralığı: 16 mm
Sap Uzunluğu: 145 mm
Cam Tasarımı: Kare
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV Filtre
Cam Rengi: Kahverengi
Tipi: Oval
Gövde: Metal
Gövde Rengi: Kahverengi
Ekartman: 61 mm
Burun Aralığı: 11 mm
Sap Uzunluğu: 145 mm
Cam Tasarımı:
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV Filtre
Cam Rengi: Kahverengi
Tipi: Oval
Gövde: Kemik
Gövde Rengi: Siyah
Ekartman: 51 mm
Burun Aralığı: 23 mm
Sap Uzunluğu: 145 mm
Cam Tasarımı: Oval
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV 400
Cam Rengi: Füme
Tipi: Oval
Gövde: Metal
Gövde Rengi: Sarı
Ekartman: 56 mm
Burun Aralığı: 17 mm
Sap Uzunluğu: 140 mm
Cam Tasarımı: Oval
Cam Türü: Organik
Cam Özellik: UV 400
Cam Rengi: Kahverengi
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