Gözlerinizi korurken tarzınızı da yükseltin! Guess güneş gözlüklerinde %40 indirim

Güneş gözlüğü kullanmak gözümüzü güneşin zararlı UV ışınlarından korur, göz çevresindeki cildin yaşlanmasını geciktirir.Tüm bu olumlu etkilerinin yanı sıra bir aksesuar olarak güneş gözlükleri, kombinlere hava katmak için de sıkça tercih edilir. Bu nedenle kaliteli bir güneş gözlüğü hem sağlığınızı korur hem de sizi olduğunuzdan daha havalı gösterir. Siz de "Kaliteli bir güneş gözlüğü alayım, uzun yıllar keyifle kullanalyım!" diyenlerdenseniz dünya moda devi Guess'in güneş gözlükleriyle mutlaka tanışmalısınız. Kısa süreliğine %40 indirimle satışta olan modelleri sizin için seçtik. Seçtiklerimiz ve daha fazlası için yazımızı okumaya devam edin.

Klasik tasarımlardan hoşlananlara: Guess Gu 6895 52F Unisex Güneş Gözlüğü

Ürün özellikleri

Tipi: Kare

Gövde: Kemik Metal

Gövde Rengi: Kahverengi

Ekartman: 52 mm

Burun Aralığı: 21 mm

Sap Uzunluğu: 140 mm

Cam Tasarımı: Kare

Cam Türü: Organik

Cam Özellik: UV 400

Cam Rengi:Kahverengi

Kombinlerinize eşsiz bir hava katacak: Guess GU 7620 52F Kadın Güneş Gözlüğü

Ürün özellikleri

Tipi: Kare

Gövde: Kemik

Gövde Rengi: Kahverengi

Ekartman: 55 mm

Burun Aralığı: 16 mm

Sap Uzunluğu: 145 mm

Cam Tasarımı: Kare

Cam Türü: Organik

Cam Özellik: UV Filtre

Cam Rengi: Kahverengi

Zamansız bir tasarım: Guess GU 6969 32E Erkek Güneş Gözlüğü

Ürün özellikleri

Tipi: Oval

Gövde: Metal

Gövde Rengi: Kahverengi

Ekartman: 61 mm

Burun Aralığı: 11 mm

Sap Uzunluğu: 145 mm

Cam Tasarımı:

Cam Türü: Organik

Cam Özellik: UV Filtre

Cam Rengi: Kahverengi

Zarif detaylarıyla öne çıkan: Guess GU 7610 01B Kadın Güneş Gözlüğü

Ürün özellikleri

Tipi: Oval

Gövde: Kemik

Gövde Rengi: Siyah

Ekartman: 51 mm

Burun Aralığı: 23 mm

Sap Uzunluğu: 145 mm

Cam Tasarımı: Oval

Cam Türü: Organik

Cam Özellik: UV 400

Cam Rengi: Füme

Havanıza hava katacak: Guess GU 7599 71F Kadın Güneş Gözlüğü

Ürün özellikleri

Tipi: Oval

Gövde: Metal

Gövde Rengi: Sarı

Ekartman: 56 mm

Burun Aralığı: 17 mm

Sap Uzunluğu: 140 mm

Cam Tasarımı: Oval

Cam Türü: Organik

Cam Özellik: UV 400

Cam Rengi: Kahverengi

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