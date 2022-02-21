MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise'nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı! Cinsel içerikli mesajlar atıyordu

Hadise'nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı! Cinsel içerikli mesajlar atıyordu

21.02.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise bir süredir kendisine gelen cinsel içerikli mesajlar ve tehditlerle uğraşıyor. Şikayetçi olan Hadise, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Taciz içerikli mesajlar atan Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak tacizci para cezasıyla kurtuldu.

Hadise'nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı! Cinsel içerikli mesajlar atıyordu

Hadise aldığı çirkin mesajlardan sonra savcılığa koştu. Ünlü şarkıcı Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi oldu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söyleyerek ceza talep etti.

Hadise "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diyerek yardım istedi.

PARA CEZASI ALDI

Hadise’ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayranı hakkında karar çıktı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ancak Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Haluk Levent kimdir, aslen nereli?Haluk Levent kimdir, aslen nereli?
Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."
Onu bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay olduOnu bir de şimdi görün! Göbeğine inen dekoltesi olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Hadise
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Cin çıkarma bahanesiyle tecavüz etti!

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Sunucu canlı yayında uyardı: Bu sözler sosyal medyaya düşer

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

Beyaz Saray duyurdu, Biden ve Putin anlaştı

Melih Gökçek canlı yayında oy oranlarını duyurdu! "Şerefimi temin ediyorum..."

Melih Gökçek canlı yayında oy oranlarını duyurdu! "Şerefimi temin ediyorum..."

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi!

Tanklardaki gizemli işaret şaşkına çevirdi!

İlginizi Çekebilir

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

“Sosyal medya sahte” dedi! İç çamaşırlı pozuyla gösterdi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Son hali dikkat çekti! "Yaşlı değilim"

Cinsel içerikli mesajların cezası belli oldu!

Cinsel içerikli mesajların cezası belli oldu!

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.