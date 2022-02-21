Hadise'nin sapığı bakın ne kadar ceza aldı! Cinsel içerikli mesajlar atıyordu

Hadise aldığı çirkin mesajlardan sonra savcılığa koştu. Ünlü şarkıcı Hadise, “Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor” dediği kişiden şikayetçi oldu. Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söyleyerek ceza talep etti.

Hadise "Beni sürekli takip ediyor. 'Korkma seni kimseye yar etmeyeceğim. Sen benim tek aşkımsın' diye mesajlar atıyor" diyerek yardım istedi.

PARA CEZASI ALDI

Hadise’ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen saplantılı hayranı hakkında karar çıktı. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre; Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık Ümit S. hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ancak Ümit S., basit tehdit ve cinsel taciz suçlarından 3 bin 300 TL adli para cezasına çarptırıldı.

