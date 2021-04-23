Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Ünlü şarkıcı Hadise, Ebru Gündeş'in kocası Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddialar nedeni ile zorlu günler yaşıyor. Ebru Gündeş bu konuda sessizliğini korumaya devam ederken, ünlü şarkıcının şimdi de O Ses Türkiye jüri koltuğunu bıraktığı konuşuluyor. İşte, detaylar...

HADİSE O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI MI?

Ebru Gündeş ile boşanma hazırlığında olan Reza Zarrab ile adı anılan ve zor günler geçiren Hadise'nin O Ses Türkiye programının jüri üyeliğinden kendi isteğiyle ayrıldığı iddia ediliyor.

Hakkında çıkan haberleri kaldırtmak isteyen Hadise'ye mahkemeden ise red yanıtı geldi. Hadise sessizliğini korurken, gündeme gelen bir diğer iddia ise Hadise O Ses Türkiye’deki jüri koltuğundan ayrıldığı yönünde oldu. Ünlü şarkıcının yeni sezonda jüri koltuğunda yerini alacak olan ismin Aleyna Tilki olduğu konuşuluyor.



