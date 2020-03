Hadise: Özgürlüğüme düşen her gölgeyi hakaret sayarım!

Son dönemlerde Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hadise yine dans videosunu paylaştı.

Kliplerindeki cinsellik dolayısıyla zaman zaman eleştirilen ve bu konudaki tepkisini net bir şekilde ortaya koymaktan geri durmayan Hadise, bu defa Dünya Kadınlar Günü’yle ilgili bir paylaşım yaptı.

Son derece keyifli bir şekilde dans ettiği görüntüleri hesabından paylaşan ve hemcinslerinin bu anlamlı gününü kutlayan Hadise şu satırları yazmayı da ihmal etmedi:

"ASLA PES ETMEDİM"

"Hayatımda hiçbir zaman birileri bir yola girdi diye aynı yola girmedim. Her zaman seçtiğim yolda kendi özgür fikirlerimle yürümeyi hatta koşmayı tercih ettim. Söylenenlere boyun eğmedim!

Bir kadın olarak hayata tek başıma göğüs gerdim, zorlukların üstesinden geldim ve pes etmedim. Asla boyun eğmedim ve eğmeyeceğim.

Ben; hayatını yaşamayı seven, haklarını bilen ve her zaman kadınlar için savaşan bir kadın olacağım. Her anlamda özgürlüğüme düşen her gölgeyi hakaret sayarım!

Biz kadınlar çok güzeliz çok... Who run the world? Bence biz..."