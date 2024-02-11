Hadise sahne için külot modasına uydu! Dansıyla yine gündem oldu

Senenin trendleriyle birlikte kullanılan mikro mini şortlar son dönemde oldukça moda. Külot gibi duran şort tarzı tüm dünyayı etkisi altına almışken Hadise de bu trendi yok sayamadı.

Sahne tarzıyla dikkat çeken Hadise yine oldukça iddialıydı. Kimine göre Beyonce'a kimine göre de JLO'a özenen Hadise sahnede hareketliydi.

Dikkat çeken dansıyla sosyal medyada gündem olan Hadise'ye yorum yağdı. Hadise’nin yürek hoplatan dans şovuna "Artık çok sıktı hep aynı", "Hep aynı minik aynı dans", "Kadın hep Beyonce özentiliği", "Ay yeter hep aynı", "Biraz kendini yenilese", "Kadın çok seksi" yorumları yağdı.









