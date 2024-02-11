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Hadise sahne için külot modasına uydu! Dansıyla yine gündem oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
11.02.2024 11:34 | Son Güncelleme:
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Gerek sosyal medya paylaşımları gerek özel hayatı gerekse sahne tarzıyla dillerden düşmeyen Hadise külot modasına uydu. Son dönemde moda olan mikro mini şort tarzını sahneye taşıyan Hadise iddialı dansıyla da dikkat çekti.

Senenin trendleriyle birlikte kullanılan mikro mini şortlar son dönemde oldukça moda. Külot gibi duran şort tarzı tüm dünyayı etkisi altına almışken Hadise de bu trendi yok sayamadı.

Sahne tarzıyla dikkat çeken Hadise yine oldukça iddialıydı. Kimine göre Beyonce'a kimine göre de JLO'a özenen Hadise sahnede hareketliydi.

Ekran Alıntısı

Dikkat çeken dansıyla sosyal medyada gündem olan Hadise'ye yorum yağdı. Hadise’nin yürek hoplatan dans şovuna "Artık çok sıktı hep aynı", "Hep aynı minik aynı dans", "Kadın hep Beyonce özentiliği", "Ay yeter hep aynı", "Biraz kendini yenilese", "Kadın çok seksi" yorumları yağdı.

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