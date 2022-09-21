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Hadise sahnede yüzüğü fırlatmasıyla gündem olmuştu! İşin aslı ortaya çıktı

21.09.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşanma kararı alan şarkıcı Hadise, İstanbul konseri sırasında Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilen yüzüğü çıkarıp atmasıyla gündem olmuştu. Hadise, Prenses şarkısının "Prensesler gibiydim ben baba evinde/Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözleri sırasında yüzüğü çıkarıp atmasıyla dikkat çekmişti. Ancak işin aslı farklı çıktı. Ünlü sanatçının sahnede fırlattığı yüzüğün değersiz bir aksesuar olduğu öğrenildi.

Kısa süre önce evlenen Hadise, mayıs ayından bu yana 'sanat hayatımı kısıtlayıcı tutum sergilemeye başladı' dediği eşi Mehmet Dinçerler'den boşanma kararı aldı. İş yoğunluğu nedeniyle İstanbul ve Kıbrıs başta olmak üzere 7 konserini iptal eden Hadise'nin evli kaldığı 4 ayda zararı ise 6 milyon TL.

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Boşanacağını sosyal medyadan duyuran Hadise hakkında bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in hem evlilik teklifi ettiği sırada verdiği yüzüğü hem de düğünde takılan takıları istemesiydi.

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HADİSE'NİN KONSERİNDE GÜNDEM OLAN ANLAR

Konserlerine devam eden Hadise son olarak İstanbul'da konser verdiği sırada 'Prenses' şarkısını okurken, sahnede yüzüğü çıkarıp kenara fırlatmasıyla gündem olmuştu.

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Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; ünlü şarkıcının sahnede attığı yüzük, değersiz bir aksesuar çıktı. Hadise’nin, Mehmet Dinçerler’in hediyesi olan 3 milyon lira değerindeki yüzüğü kasasında sakladığı duyumlar arasında.

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