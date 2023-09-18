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Hadise sahneden eski kocasına dair aşk iddialarına gönderme yaptı! "Bazıları eskilere takıldığımızı..."

18.09.2023 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına hız veren Hadise'nin eski kocasıyla yeniden barıştığı iddia edilmişti. Hadise bu iddialara sahneden yanıt verdi ve "Bizde bir kitap tekrar okunmaz" dedi.

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikili evliliklerinin 5. ayında olaylı şekilde ayrılmıştı.

Boşanma sonrası sık sık gündeme gelen Hadise sahneden de aşk hayatına ve evliliğine dair göndermeler yapmaktan kendini alıkoyamıyor.

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Son olarak paylaşımındaki mavi gömlekli kişinin eski eşi olduğu iddialarıyla gündeme gelen Hadise bu iddialara konserinde yanıt verdi.

Hadise konserinde “Süperman” şarkısının sözleriyle pankart açan hayranına karşı, son dönemlerde hakkında çıkan haberlere göndermede bulundu ve şunları söyledi:

Kocası kahvaltı bıçağıyla 58 kez bıçakladı! Yaşadıkları kan dondurdu: "Gözlerimi açtığımda kanlar fışkırıyordu" Kocası kahvaltı bıçağıyla 58 kez bıçakladı! Yaşadıkları kan dondurdu: "Gözlerimi açtığımda kanlar fışkırıyordu"

“Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz."

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