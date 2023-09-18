Hadise sahneden eski kocasına dair aşk iddialarına gönderme yaptı! "Bazıları eskilere takıldığımızı..."

Hadise ile Mehmet Dinçlerler, 30 Nisan 2022 tarihinde Çırağan Sarayı'nda aile arasında gerçekleşen törenle hayatlarını birleştirmişti. Sessiz sedasız evlenen ikili evliliklerinin 5. ayında olaylı şekilde ayrılmıştı.

Boşanma sonrası sık sık gündeme gelen Hadise sahneden de aşk hayatına ve evliliğine dair göndermeler yapmaktan kendini alıkoyamıyor.

Son olarak paylaşımındaki mavi gömlekli kişinin eski eşi olduğu iddialarıyla gündeme gelen Hadise bu iddialara konserinde yanıt verdi.

Hadise konserinde “Süperman” şarkısının sözleriyle pankart açan hayranına karşı, son dönemlerde hakkında çıkan haberlere göndermede bulundu ve şunları söyledi:

“Bazıları eskilere takıldığımızı düşünüyorlar. Bizde bir kitap tekrar okunmaz."

