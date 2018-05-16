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Hadise - Serhat kavgasına Hatice'de dahil oldu! '5 TL vereyim de sus'

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Hadise'nin Serhat Akın'a 1 TL'lik dava açtığını öğrenen şarkıcı Hatice, "1 lira için mi çıkardın, ben sana 5 lira vereyim de sus" dedi.

Hadise - Serhat kavgasına Hatice'de dahil oldu! '5 TL vereyim de sus'

Hadise ve Serhat Akın arasındaki polemiğe ünlü isimlerde dahil olmaya başladı. Instagram'da Hadise'nin kadınlara örnek olsun diyerek eski futbolcuya 1 TL'lik dava açtığı yönündeki haberlerini okuyan Hatice, konuya tepkisiz kalamadı.

"1 LİRA İÇİN Mİ?"

Hatice haber karşısında şunları söyledi: "Bu bana eski Türk filminden bir repliği hatırlattı. Rahmetli Kemal Sunal'ın 'Garip' adlı filminden minik bir kız şöyle söylüyordu; 'mahkemede bu kadar yargarayı 1 lira için mi çıkardın, ben 5 lira vereyim de sus.' O hesap..."

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"HAKSIZ MIYIM?"

"Çirkindi, sonradan açıldı" diyerek Hadise'yi kızdıran Serhat Akın, yıllar önce ünlü şarkıcı ile çektirdiği fotoğrafı paylaşarak "Haksız mıyım?" diye sordu.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Serhat Akın Hatice

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